בעקבות הביקורת הציבורית הרחבה שהתעוררה בצל החלפת חברי הכנסת בדגל התורה, יצא הערב (יום ג') סרטון חריג ביותר ממעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בו הוא מסביר את ההחלטה להחליף את חברי הכנסת הוותיקים.

בסרטון, מבהיר הרב כי הוא עצמו עמד מאחורי ההחלטה להעביר את חה"כ הוותיק משה גפני מראשות הרשימה ולהציב במקומו את יעקב אשר, וכן להחליף את ח"כ אורי מקלב, וכי כל טענה אחרת על עסקנים שמשכו בחוטים היא בגדר "שקר גמור!".

שואלים את הגר"ד "אנשים אומרים שלא סבא עומד מאחרי החלפת חברי הכנסת אלא עסקנים ומקורבים" והרב משיב לו "זה שקר גמור! אני לבד החלטתי" ומוסיף לשואל "סלח לי שאני מדבר בקול רם, כי על שקר מגיבים בקול רם".

הסרטון מגיע לאחר שבוע סוער בדגל התורה, ובעקבות ביקורת שהושמעה בציבור הרחב, ובה נטען כי עסקנים שונים הם שעומדים מאחורי הדחת חברי הכנסת. בשל כך, החליט הגר"ד לנדו לחרוג ממנהגו ולהתייחס בעצמו להחלטה, תוך הבהרה מפורשת כי הוא בעצמו קיבל את ההחלטה.