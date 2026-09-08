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הגר"ד לנדו מגיב לטענות: "אני לבד החלטתי"

לאחר שבוע סוער בדגל התורה ובצל ביקורת ציבורית רחבה, יוצא ראש הישיבה בסרטון ברור ומסביר את החלטתו להחליף את חברי הכנסת הוותיקים • לא עסקנים עומדים מאחורי ההחלפה

בעקבות הביקורת הציבורית הרחבה שהתעוררה בצל החלפת חברי הכנסת ב, יצא הערב (יום ג') סרטון חריג ביותר ממעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בו הוא מסביר את ההחלטה להחליף את חברי הכנסת הוותיקים.

בסרטון, מבהיר הרב כי הוא עצמו עמד מאחורי ההחלטה להעביר את חה"כ הוותיק משה גפני מראשות הרשימה ולהציב במקומו את , וכן להחליף את ח"כ אורי מקלב, וכי כל טענה אחרת על עסקנים שמשכו בחוטים היא בגדר "שקר גמור!".

שואלים את הגר"ד "אנשים אומרים שלא סבא עומד מאחרי החלפת חברי הכנסת אלא עסקנים ומקורבים" והרב משיב לו "זה שקר גמור! אני לבד החלטתי" ומוסיף לשואל "סלח לי שאני מדבר בקול רם, כי על שקר מגיבים בקול רם".

הסרטון מגיע לאחר שבוע סוער בדגל התורה, ובעקבות ביקורת שהושמעה בציבור הרחב, ובה נטען כי עסקנים שונים הם שעומדים מאחורי הדחת חברי הכנסת. בשל כך, החליט הגר"ד לנדו לחרוג ממנהגו ולהתייחס בעצמו להחלטה, תוך הבהרה מפורשת כי הוא בעצמו קיבל את ההחלטה.

יעקב אשרמשה גפניאורי מקלבדגל התורההגר"ד לנדו

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