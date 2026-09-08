המפלגה החדשה ( צילום: דוברות )

לקראת סגירת רשימות המועמדים לבחירות, ולאחר סדרת מגעים וניסיונות להגיע לחיבורים פוליטיים שפוצצו ברגע האחרון, הכריע הגאון רבי חיים יוסף דוד אברג'ל ("החיד"א") על ריצה עצמאית של מפלגת "אח"י" בזירה הארצית. המהלך מגיע על רקע ההצלחה המרשימה של המפלגה במישור המוניציפלי בנתיבות, שם זכתה בשבעה מנדטים בבחירות המקומיות, וכעת היא מכוונת גבוה אל עבר הכנסת.

המפלגה, שהוקמה כמפלגה מסורתית-חרדית חדשה על ידי ועד תלמידיו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל, נשענת על רשת מוסדות "רב פעלים" ועשרות אלפי תלמידים ותומכים, בעיקר בדרום הארץ ובפריפריה. השאיפה המוצהרת היא להגיע לכ-170 אלף קולות, המהווים את אחוז החסימה. הרביעייה המובילה ברשימה בראש הרשימה החדשה צפוי לעמוד יובל אלימלך, מנהל מוסדות החינוך של הרב אברג'ל בנתיבות ודמות חינוכית מרכזית בקהילה. הרשימה מורכבת מאנשי שטח, חינוך ועשייה המזדהים עם מורשתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל. מקומו של נתניהו בכלא? המערכת הפוליטית סוערת היום דוד קליין | 09:45 1 תיעוד מיוחד: הגר"ד לנדו מגיה את המאמר הכואב ב'יתד נאמן' נגד עוזרי החכי"ם דוד קליין | 08.09.26 במקום השני ברשימה צפוי להיכלל ישראל אפללו, איש מפתח שניהל והוביל במשך כשני עשורים את נושא גיוס החרדים לצה"ל, ומביא עמו ניסיון מעשי רב בתחום החברתי-ביטחוני. במקום השלישי - הרב ארז ראובן, ששימש במשך שנים כמשמשו הקרוב של הרב יורם אברג'ל זצ"ל, ומייצג את החיבור הישיר לבית הרב. במקום הרביעי צפוי להיכלל אבי דיין, סגן ראש עיריית אלעד לשעבר ופעיל ציבורי מוכר, המביא עמו ניסיון מוניציפלי וקשרים במוקדי כוח במרכז הארץ.

החיד"א במעמד השקת המפלגה ( צילום: דוברות )

כזכור, בראיון שהעניק אלימלך לרשת ב', הבהיר את עמדת התנועה בסוגיית גיוס חרדים: "כל מי שלומד בישיבה, צריך לחזק את דרכו וצריך לפעול למענו. מאידך מי שלא לומד בישיבה, צריך ללכת ולהתגייס ליחידות החרדיות". העמדה משקפת גישה המבקשת לאזן בין שמירה על עולם התורה לבין שירות צבאי למי שאינו עוסק בלימוד.

תמונת מצב רחבה: מפלגות נוספות בזירה

לצד הריצה העצמאית של "אח"י", נרשמות התפתחויות נוספות במפלגות החדשות והמגזריות במערכת הבחירות. מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר החליטה לרוץ לבד ועשתה היסטוריה בכך ששילבה לראשונה אישה חרדית - ד"ר נחומי יפה - במקום השני ברשימה. המפלגה מקדמת שילוב בתעסוקה, לימודי ליבה, והקמת אוגדה חרדית ייעודית בצה"ל עבור מי שאינו לומד בישיבה.

מפלגת "צבע שחור", האגף החרדי בראשות יעקב חיים מילר, רצה לבד כמפלגת "נושא אחד" הממוקדת במאבק מוחלט בגיוס והשגת פטור גורף ללא פשרות או מכסות, מתוך תחושת אכזבה מהתנהלות המפלגות החרדיות הוותיקות.

מפלגת "הקהל" בראשות שלמה אלבוים, שהייתה פתוחה לפריימריז, חברה לריצה משותפת עם מפלגת "נעם" בראשותו של אבי מעוז. מדובר בברית אסטרטגית המשלבת כוחות בין שטח חסידי לבין מנגנון פוליטי קיים כדי להגדיל את סיכויי הצליחה של אחוז החסימה.