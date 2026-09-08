( צילום: 'בבלי', צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

תנועת ש"ס הגישה היום (שלישי) לוועדת הבחירות המרכזית את רשימת המועמדים המלאה לכנסת ה-26, לאחר שמועצת חכמי התורה אישרה את ההרכב הסופי בתום דיונים שנמשכו מיום ראשון האחרון. הרשימה כוללת 120 מועמדים, כאשר בראשה ניצב יו"ר התנועה הרב אריה דרעי, ובסופה – במחווה של הוקרה – השר לשעבר ח"כ יעקב מרגי שהודיע על פרישה מהחיים הפרלמנטריים.

ההחלטה הסופית התקבלה לאחר ישיבה ממושכת של מועצת חכמי התורה, בה השתתפו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, זקן המועצת הגאון רבי משה מאיה, וראש ישיבת 'מאור התורה' הגאון רבי אברהם סאלים. לצידם ישבו חברי המועצת הגאון רבי ראובן אלבז, הגאון רבי שמואל בצלאל והגאון רבי יהודה כהן. במהלך הישיבות עברו הרבנים על כל שם ושם ברשימה, כשהם בוחנים את קורות החיים והרזומה של כל מועמד.

ישיבת המועצת ( צילום: יעקב כהן )

על פי הפרסום בעיתון 'הדרך', ביטאונה הרשמי של התנועה, מדובר ב"שימור הכוח הקיים לצד התרעננות מחושבת". הביטאון הדגיש כי "רשימת ש"ס: הנציגים הוותיקים והמנוסים ימשיכו בשליחותם הנאמנה בשילוב כוחות חדשים", וכי מדובר ב"מערכה האדירה לקיום התורה והיהדות בארץ הקודש בהרחבת גבולות הקדושה". תיעוד מיוחד: הגר"ד לנדו מגיה את המאמר הכואב ב'יתד נאמן' נגד עוזרי החכי"ם דוד קליין | 08.09.26 "גור לא מייצגים אותנו" - המשבר באגודה בבלי | 08.09.26 בצמרת הרשימה, במקומות 1-13, שובצו חברי הכנסת והשרים המכהנים: ינון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון, משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסף טייב, יונתן מישרקי, ארז מלול וסימיון מושיאשוילי. לצידם משתלבים פנים חדשות: דרור דוד עמוס, לשעבר יו"ר המועצה הדתית בחיפה, ששובץ במקום ה-6, ויוני אילנתנוב בירושלים שקיבל את המקום ה-11. בהמשך הרשימה בולטים נציגי השלטון המקומי של התנועה, ובהם ראשי הערים יהודה בוטבול מאלעד ויוסי קקון מצפת, לצד סגני ראשי ערים וממלאי מקום כדוגמת אברהם אבי אמסלם מאשדוד, רפאל ברנז מראשון לציון, אלי אנקונינה מאשקלון ונפתלי כהן ממגדל העמק. כמו כן משתלבים ברשימה ראשי מועצות דתיות, עוזרים פרלמנטריים, מנהלי מחוזות ואנשי דור המייסדים.

( צילום: קובי ישראל / בבלי )

הפתעת הרשימה נרשמה בסופה: השר לשעבר ח"כ יעקב מרגי, מבכירי התנועה בעשורים האחרונים, שובץ כמחווה של הוקרה וכבוד במקום ה-120 הנועל את הרשימה. מרגי הודיע לפני תקופה על רצונו לפרוש ולא להתמודד בבחירות הקרובות, יחד עם ח"כ משה ארבל שאף הוא הודיע על פרישה.

בניגוד לשמועות שהתפרסמו בימים האחרונים, לא התקיים כל דיון על הדחת חברי כנסת מכהנים. במהלך הישיבות התמקדה המועצת בתזוזות במיקומים ובהצגת שמות חדשים, כשהיא שומרת על רציפות והמשכיות בהנהגת התנועה.

הרשימה המלאה כוללת את כל 120 המועמדים, מאריה מכלוף דרעי בראש ועד יעקב מרגי בסוף, כאשר היא משלבת בתוכה נציגים מכל רחבי הארץ ומכל המגזרים בציבור הספרדי.