רגע לפני תום מועד הגשת הרשימות לכנסת, טלטלה פקדה את יהדות התורה. נציגי חסידות בעלזא וסיעת שלומי אמונים, אליקים שטארק והשר מאיר פרוש, הודיעו כי לא יתמודדו תחת המפלגה ההיסטורית "אגודת ישראל", אלא במסגרת מפלגה רשומה ונפרדת בשם "חומת תורת ישראל".

על אף שהרשימה לכנסת תישאר מאוחדת כלפי חוץ תחת הפתק המסורתי "ג", המבנה הפנימי שלה השתנה מן היסוד: במקום חלוקה היסטורית בין שתי מפלגות – דגל התורה הליטאית ואגודת ישראל החסידית – ירוצו כעת שלוש מפלגות נפרדות תחת קורת גג אחת. האינטרס המרכזי מאחורי הרישום הנפרד מבוסס על חוק מימון מפלגות. עד כה, כלל כספי יחידות המימון של הפלג החסידי זרמו ישירות לקופת אגודת ישראל. כעת, כספי מימון הבחירות והתקציב החודשי השוטף עבור המנדטים של בעלזא ושלומי אמונים יועברו ישירות לחשבון הבנק של "חומת תורת ישראל". המהלך מנתק את התלות הפיננסית של פרוש ושטארק באישור חתימות או בהקצאות כספים מצד מנגנוני אגודת ישראל, ומאפשר להם לנהל באופן עצמאי מטות בחירות, פעילי שטח, ומוסדות מפלגה. גור הדיחה את נציג צאנז מרשימת אגודת ישראל בבלי | 07.09.26 מעבר לרווח הכספי, מדובר בהצהרת עצמאות פוליטית מובהקת אל מול חסידות גור, הזרם המרכזי והדומיננטי באגודת ישראל. המהלך משאיר את שלד "אגודת ישראל" המקורית בעיקר בידי חסידויות גור וצאנז, ושולל מגור את היכולת להטיל וטו או לכפות החלטות מפלגתיות על נציגי בעלזא ושלומי אמונים. הריצה המשותפת נשמרת אך ורק כבלוק טכני בקלפי, מתוך הבנה שפיצול מלא יסכן את שתי הרשימות באחוז החסימה. רישום כמפלגה עצמאית מעניק לפרוש ולשטארק גמישות עתידית בכנסת אם יבקשו להתפלג במהלך הקדנציה, ומאפשר להם מרחב תמרון עצמאי בוועדות הכנסת ובמשא ומתן קואליציוני עתידי.

הרב אליקים שטארק ( צילום: אנשיל בעק )

המהלך משנה גם את המאזן מול דגל התורה: הסיעה הליטאית לא תעמוד עוד מול גוש חסידי אחוד, אלא מול שתי ישויות נפרדות בעלות אינטרסים מובחנים.

ברקע המהלך ניצבת סדרת עימותים פנימיים באגודת ישראל. בפגישה סוערת שהתקיימה בין נציגי הסיעות השונות במפלגה, נציגי שלומי אמונים ובעלזא העלו טענות חריפות כלפי עסקני גור וויז'ניץ. לדבריהם, מדובר בדפוס חוזר שבו לקראת בחירות מתנצלים ומבקשים סליחה, אך מיד לאחר הבחירות חוזרים לפעול באופן עצמאי ללא תיאום עם שאר הסיעות.

אחד מנציגי שלומי אמונים אמר בחריפות באותה פגישה: "אתם רוצים שנשכח הכל? איך אתה רוצה שהקהילות באלעד ישכחו? הם סובלים יום-יום בגללכם, את הנעשה אין להשיב. זה נזק לציבור החסידי לדורות".

מאחר שהליך רישום מפלגה חדשה בישראל אורך חודשים ארוכים ואינו מתאפשר בסד זמנים של ערב בחירות, איתרו אנשי שלומי אמונים ובעלזא מפלגת מדף ותיקה הרשומה בפנקס המפלגות עוד משנת 1999 בשם "מנהיגות יהודית לישראל", אשר הוקמה בעבר על ידי אנשי חטיבת מנהיגות יהודית ונותרה רדומה מאז. לפני מספר שבועות הוגשה בקשת בזק לעדכון תקנון המפלגה, שינוי מטרותיה והחלפת שמה, וזו אושרה רשמית אצל רשם המפלגות לפני יומיים.היום, ביומו האחרון של חלון הגשת הרשימות לכנסת ה-26, נרשמה המפלגה החדשה בוועדת הבחירות המרכזית כצלע השלישית ברשימת 'יהדות התורה' המאוחדת.

במסמכי הרישום המעודכנים נקבעו שש מטרות יסוד המשקפות את עקרונות המפלגה החדשה, ובהן רוממות קרן התורה והנהגת ענייני הכלל והפרט על פי דעת התורה, ביצור חומות הדת בכלים ציבוריים ופרלמנטריים, והגנה על קדושת השבת במרחב הציבורי. לצד אלה, התקנון שם דגש מיוחד על הבטחת התקצוב והעצמאות של מוסדות החינוך והתורה ללא התערבות בתכנים, פעולה לשמירה על צביונה היהודי של המדינה, הסדרת מעמדם החוקי והמשפטי של לומדי התורה, וקידום כלל המטרות והעקרונות הללו בהתאם להוראות כל דין.

המהלך של הרגע האחרון מותיר את "יהדות התורה" כרשימה אחת למראית עין, אך כזו המחולקת מבפנים לשלושה כוחות פוליטיים ותקציביים נפרדים לחלוטין.