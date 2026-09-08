נתניהו ( צילום: אוליבייה פיטוסי/פלאש90 )

שעות ספורות לפני כנס הצגת הרשימה והשקת קמפיין הבחירות, אישרה היום (שלישי) מזכירות הליכוד את שורת השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בישיבת המזכירות התייחס נתניהו לתמונת המצב המדינית והביטחונית והצהיר כי חודשיים לבחירות, ישראל מתקרבת להכרעת ראש התמנון באיראן.

במקביל, עדכן נתניהו על שינוי של הרגע האחרון, לאחר שתא"ל (במיל') אמיר אביבי, שיועד למקום ה-35, החליט לוותר על השריון. כמו כן סוכם כי פעילת הימין קרן אסייג תקבל הבטחה למינוי לשרה בממשלה הבאה, והיא צפויה לנאום הערב באירוע הליכוד לצד ראש הממשלה. רשימת המשוריינים שאישרה המזכירות כוללת שיבוצים במיקומים בולטים לאורך הרשימה. עו"ד טליק גווילי, אמו של לוחם היס"מ רס"מ רן (רני) גווילי ז"ל שנפל בשמחת תורה, שובצה במקום ה-9. גווילי הפכה לדמות ציבורית מובילה המסמלת עוצמה ונחישות, ופעלה להנצחת מורשתו של בנה ולהפצת ערכיו. איש התקשורת ומגיש ערוץ 14 יעקב ברדוגו הוצב במקום ה-11. אלישע מדן, לוחם במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון, שנפצע באורח אנוש במהלך פעילות מבצעית בבית חאנון שבצפון רצועת עזה ואיבד את שתי רגליו, שובץ במקום ה-15. תיעוד מיוחד: הגר"ד לנדו מגיה את המאמר הכואב ב'יתד נאמן' נגד עוזרי החכי"ם דוד קליין | 08.09.26 המשוריין של נתניהו פורש מהרשימה דוד קליין | 06:54 1 עו"ד דוד פטר מפורום קהלת, משפטן בעל תואר ראשון ושני מאוניברסיטת בר אילן, שובץ במקום ה-16. פטר הוא דור שני לניצולי שואה, נולד בהונגריה בשלהי המשטר הקומוניסטי ועלה עם משפחתו לישראל בגיל שנה וחצי. במהלך השנים רכש ניסיון משפטי וציבורי רחב במשפט החוקתי, הציבורי והמסחרי.

( צילום: Arie Leib Abrams/Flash90 )

ח"כ לשעבר ויו"ר סיעת העבודה לשעבר אלי גולדשמידט שובץ במקום ה-26, ואיציק בונצל מראשי פורום הגבורה במקום ה-29. במפלגת הליכוד ציינו כי הרשימה משלבת סמלי שכול וגבורה לצד ייצוג של דמויות מנוסות מהזירה הפוליטית.

באופוזיציה תקף ח"כ גדי איזנקוט והגדיר את המהלך כפרס וכשריון שופרות נתניהו המהווה תגמול על נאמנות עיוורת ופרס למי שהפכו את הפילוג לכלי עבודה.

בניתוחו של הפרשן הפוליטי עמית סגל, המהלך הנוכחי חושף דילמה אסטרטגית עמוקה של ראש הממשלה. לדברי סגל, רשימת השריונים מלמדה שנתניהו טרם הכריע בשאלה כיצד בעצם מנצחים את הבחירות הללו. הרשימה מציגה תמהיל דו-קוטבי של מסרים סותרים: מצד אחד פנייה לקונצנזוס הלאומי ולציבור הרחב באמצעות סמלי שכול וגבורה כמו גווילי, מדן ובונצל לצד ייצוג ה"התפכחות" של גולדשמידט, ומצד שני צעד מובהק של ביצור הבייס הנאמן והלוחמני ביותר עם הצבתו של ברדוגו בצמרת.

הרשימה המלאה והמועמדים החדשים יוצגו רשמית בשעות הקרובות על הבמה בכנס הליכוד, שם יתברר כיצד יקבל השטח המפלגתי את המפה הפוליטית החדשה.