יהודים נעצרו בכניסה לאומן – הרב התערב ופתר

בישורה טובה לקראת החג: התקיימה היום פגישה במעונו של רבה של אומן, הגאון הרב יעקב גאן, בהשתתפות נציגי מערכת הביטחון מישראל, מפקד המחוז ומפקד האירוע באומן. בפגישה השתתפו גם שליח ההסתדרות הציונית, נחמן שטיינברג, ודובר מרכז ברסלב, שלומי אלישע.

הפגישה נועדה להסדיר את המצב שנוצר במחסומי הכניסה לעיר, לאחר שבימים האחרונים נרשמו עיכובים ממושכים של מבקרים שהגיעו מישראל. העיכובים נבעו מניסיונות להכניס יין לקידוש, בעוד שבאוקראינה קיימות הגבלות על הכנסת אלכוהול במרחב הציבורי בעקבות המלחמה.

לאחר שהתקבלו תלונות רבות על העיכובים, פעל הרב גאן מול ראשי המשטרה במקום וזימן אותם לפגישה דחופה במטרה להסדיר את ההתנהלות ולאפשר לציבור המתפללים לחגוג את החג כראוי.

בתום הדיונים הושג הסכם לפיו המשטרה תאפשר לכל אדם להכניס ליטר יין, והעיכובים המיותרים במחסומים יופסקו. ההסדר מהווה פתרון מאוזן המאפשר קיום המצוות מחד גיסא, ומכבד את ההגבלות המקומיות מאידך גיסא.

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במהלך הפגישה נדונו גם סוגיות נוספות הנוגעות להיערכות לקראת החג, לרבות נושאי ביטחון ולוגיסטיקה הקשורים לציבור המתפללים הצפוי להגיע לאומן לראש השנה.

הפגישה מהווה חלק מההיערכות המוגברת לקראת החג, כאשר כלל הגורמים ממשיכים לפעול בתיאום כדי לאפשר את הגעת המתפללים, את קיום התפילות והאירועים, ולצד זאת לשמור על הסדר והביטחון בעיר.