בהלה בגבול מולדובה אוקראינה: בעקבות הפצצה רוסית בדרום מערב המדינה, נסגר מעבר הגבול המרכזי שדרכו זורמים אלפי חסידי ברסלב לקראת שבת חנוכה • רבה של אומן בהודעה דחופה: "מדובר בפיקוח נפש, סעו רק דרך מעבר מוגילוב" • כל הפרטים (חרדים)
לקראת ימי החנוכה הקרבים ובאים, פרסם רב אומן מכתב מיוחד שבו הוא קורא לציבור לא להביא ילדים וקשישים לחנוכה בשל מזג אוויר קיצוני והפסקות חשמל | הרב מוסיף מתוך אחריות ציבורית הנחיות חשובות לחסידים העושים את דרכם לאומן בשיא החורף | המכתב המלא (חרדים)
סדר יומו של הגאון הרב יעקב ג'אן רבה הראשי של אומן עמוס לעייפה, ובפרט בימים אלו, כשהוא מתכונן בסילודין לקראת יום הרת עולם, כאשר למעלה מחמישים אלף יהודים יפקדו את הציון הקדוש באומן | במהלך הימים האחרונים נפגש הרב במעונו עם שגריר ישראל באוקראינה וכן הוציא מכתב אזהרה לכלל הציבור ובו מזהיר מפני הברחת סמים לאומן | המכתב המלא, וכן תיעוד ביקור השגריר במעונו של הרב (חרדים)
ביקור רב רושם ערכו הרב הראשי לישראל, הגאון רבי קלמן בר וח"כ מלכיאלי בעיר אומן, במהלך הביקור נפגשו עם ראשי הקהילה והתפללו בציון הרה"ק רבי נחמן זי"ע | בפגישה עם ראש העיר דנו אודות ההיערכות לקראת הגעת הרבבות לימי ראש השנה בצל הצדיק (חרדים)
שר החוץ גדעון סער ערך ביקור היסטורי יחד עם שגריר ישראל באוקראינה, מר מיכאל ברודצקי, בקברו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א בעיר אומן | במהלך הביקור נפגש עם ראשי הקהילה היהודית ודן בהסדרת טיסות לקראת ראש השנה דרך מולדובה (חרדים)
תקרית ביטחונית חריגה נרשמה היום באומן, סמוך לציונו של רבי נחמן, שם שוהים בדרך קבע חסידי ברסלב ושאר מתפללים הבאים להשתטח במקום הקדוש | טיל מיירט שנורה כחלק מהמלחמה הניטשת בין אוקראינה לרוסיה נפל באזור וגרם לבהלה רבה | המרא דאתרא רבי יעקב ג'אן קרא לכל הבאים לעיר לשמור על זהירות ולהישמע להוראות הבטיחות (חרדים)
עיירת אומן שבאוקראינה שקקה חיים במהלך ימי חג הפסח. בליל הסדר התכנסו מאות מבקרים לחגוג את ליל סדר במרכז ברסלב באומן, בראשות רב העיר, הרב יעקב ג'אן | לקראת החג, דאג בד״צ ברסלב לשחיטת בקר ועופות על־פי כל דקדוקי ההלכה, והכשיר שני מטבחים תעשייתיים (חרדים)
מאז תחילת המלחמה עם רוסיה, רגילים תושבי אוקראינה לנפילות חשמל ועלטה של שבועות ואף חודשים | הלילה, זה הגיע גם לאומן, כאשר טיל מדויק נפל בתחנת החשמל המחוזית | מה יעשו בציון הקדוש ובמלונות ? (חדשות חרדים)