מעמד מרומם ומרגש התקיים השבוע בעיר אומן שבאוקראינה, כאשר תלמידי כיתה א' בתלמוד תורה 'כתר תורה' חגגו את מסיבת החומש המסורתית. האירוע, שהתקיים בצל המצב הביטחוני המורכב והמתיחות המתמשכת באזור, היווה נקודת אור של תורה וקדושה בלב הקהילה היהודית המקומית.

תלמוד התורה, הפועל תחת נשיאותו של הגאון הרב יעקב ג'אן שליט"א ובניהולו של הרב פרץ קאהן, משמש מוקד חינוכי מרכזי לקהילה היהודית באומן. המעמד המיוחד הגיע לאחר חודשים של עמל ויגיעה מצד התלמידים הצעירים, שלמדו בהדרכת מחנכיהם הרב נחמן רנרט והרב דוד שרר, והגיעו ליום זה כשהם מוכנים לפתוח את ספר ויקרא בטהרה ובקדושה.

האולם עוטר בחגיגיות, וההורים יחד עם בני הקהילה התכנסו לראות את הילדים הרכים, לבושים בבגדי שבת ועטורים בכתרי תורה, משמיעים את קולם בשירה ומדקלמים את פסוקי התורה. הילדים שרו "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" ורגעי ההתרגשות היו ניכרים בעיני הנוכחים.

במהלך האירוע נשאו דברים הורים והמחנכים, שהתייחסו למשמעות המיוחדת של המעמד בתקופה זו. הדברים הודגשו על רקע העובדה שהאירוע מתקיים שבועות ספורים בלבד לפני חג ראש השנה, כאשר העיר אומן מתכוננת לקלוט את עשרות אלפי החסידים המגיעים מכל קצווי תבל לציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א.

"ראו מה בין בני לבין בני אומות העולם", אמר אחד הנואמים. "בעוד שבחוץ משתוללת מלחמה קשה והאזור כולו נתון תחת פחד ודאגה, כאן בפנים, באומן המובילה, קול התורה אינו פוסק לרגע. תינוקות של בית רבן יושבים, עמלים ומשננים את תורת משה. זהו הניצחון האמיתי והערבות הקיומית של העם היהודי".