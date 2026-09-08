חצי שבוע לאחר הדחת שני חברי הכנסת הבכירים של דגל התורה משה גפני ואורי מקלב לטובת הצבת מועמדו של דוד שפירא בראשות הרשימה, גפני ומקלב מפרסמים מכתבי פרידה מרגשים מהציבור.

בעוד חבר הכנסת אורי מקלב שהיה הראשון לפרסם את מכתבו, בחר לעשות זאת בצורה אישית יותר עם מכתב אישי לציבור, רעו ויו"ר המפלגה ח"כ משה גפני עשה זאת על הבלאנק הרשמי של 'דגל התורה'.

את 'הלומדעס' על הבדלי הנוסחאות אנו משאירים לכם, הגולשים והצופים, אבל את תוכן המכתבים המרגשים הבאנו במלואם, עם קצת קנייטש. צפו במהדורת מעייריב בהגשת איצלה כץ, עם כל הפרטים.

המאמר ב'יתד' שמשגע את המגזר

מאמר מארכת ב'יתד נאמן' שעסק הבוקר בהאשמות חלק מעוזרי הח"כים המודחים בתדרוכים נגד בתי גדו"י לעיתונאים זרים, עורר סערה עצומה במגזר בשל שורת המחץ של אותו מאמר שהודיע בעצם לח"כים כי עליהם לקבל את אישור המערכת לפני מינוי עוזר או יועץ פוליטי.

סערה נוספת התעוררה עם פרסום תיעוד אמש (שני) מבית מנהיג דגל התורה רה"י הגר"ד לנדו, בו נראה נכדו מנחם טוען כי המאמר נשלח גם לרה"י וחבר המועצת הגרמ"ה הירש. בבית הגרמ"ה הכחישו כי המאמר נשלח אליהם, ובהמשך ריככו את הודעת ההכחשה ולימדו זכות כי מדובר "בשגגה".

בתוך כך, הערב פורסם תיעוד דרמטי וחריג, בו נראה המנהיג החרדי מרן הגר"ד לנדו בהבהרה חסרת תקדים על הדחת הח"כים הוותיקים - משה גפני ואורי מקלב. הגר"ד מצהיר כי הוא זה שקיבל את ההחלטה בעצמו, ללא קשר למעורבות מקורביו ואנשי ביתו.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם סיקור נרחב מהדרמות הפוליטיות, והשאלה שנותרה יתומה: מי באמת תדרך את אהרון רבינוביץ' ועיתון הארץ חודשים לפני ששאלת הדחת גפני ומקלב פורסמה באתרי התקשורת החרדים?

וייעשו כולם אגודה (אחת?)

שעות ספורות נותרו עד לסגירת המועד הרשמי שנותר למפלגות להגיש את רשימתם לוועדת הכנסת לקראת הבחירות, הפיצוץ בתוך אגודת ישראל מקבל תפנית חדשה ודרמטית במיוחד. מי שעקב אחרי הדיווחים כאן במעייריב בימים האחרונים, נחשף לפילוג שנוצר בין הסיעה המרכזית של חסידות גור לבין שלומי אמונים של פרוש והעסקונה של בעלזא.

היום, נרשמה דרמה נוספת: אליקים שטארק - הנציג החדש של בעלזא, ומאיר פרוש המייצג את החסידויות הקטנות בסיעת שלומי אמונים, הודיעו על פרישה רשמית מאגודת ישראל ועל הקמת סיעה חדשה משותפת לשלומי אמונים ובעלזא - סיעת תורת חומת ישראל.

יהדות התורה בכנסת הבאה תורכב מסיעת דגל התורה - שם שולבו בריצ'רץ' נציגי הבתים ברחוב הרב שר, (יעקב אשר - בית הגר"ד, יצחק פינדרוס - בית הגרמ"ה, משה רוזנטל - בית הגר"ד, יהודה ויספיש - בית הגרמ"ה, דודי זלץ - בית הגר"ד). סיעת אגודת ישראל שמורכבת מהסיעה המרכזית של חסידות גור, כשנציג חסידות ויז'ניץ נחשב לחלק מהסיעה המרכזית, סיעת תורת חומת ישראל המורכבת מנציג חסידות בעלזא אליקים שטארק וסיעת שלומי אמונים של מאיר פרוש.

צפו במהדורת 'מעייריב' שלפניכם עם כל הפרטים על הדרמות מאחורי הקלעים במפלגת אגודת ישראל.

עימות חריג

עימות חריג פרץ היום בין חבר הכנסת ארז מלול ממפלגת ש"ס ובין יו"ר מפלגת "הציבור החרדי", מוטי לייטנר, סביב שאלת הלגיטימיות הרבנית לריצה פוליטית עצמאית. השניים נפגשו בוועדת הבחירות של הכנסת במהלך הגשת הרשימות של ש"ס וסיעת הציבור החרדי.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם הציטוטים המלאים מהעימות שעסק בשאלת התמיכה הרבנית במפלגתו של לייטנר.

מי יחיה ומי ימות

כמו לפני 3 שנים: רה"י הגר"מ שטרנבוך זעזע את הציבור במהלך שיחת חיזוק שנשא בהיכל ישיבתו ברמב"ש ג' בבית שמש, דקות לפני אמירת הסליחות הראשונות. הגר"מ הרטיט את הציבור כשפרץ בבכי שהמחשי לכולם - לאף אחד אין ביטוח חיים לשנת תשפ"ז.

אלה שזוכרים את הבכי של רה"י ימים לפני מתקפת הפתע של חמאס בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, נחרדו כפליים.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם התמלול המלא.