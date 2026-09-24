תורת חומת ישראל היא סיעה חרדית הפועלת במסגרת מפלגת אגודת ישראל, והיא מורכבת משני גופים עיקריים: סיעת שלומי אמונים ונציגות חסידות בעלזא. הסיעה מייצגת זרם חשוב בציבור החרדי הליטאי והחסידי, ופועלת לקידום האינטרסים של ציבור זה במערכת הפוליטית הישראלית. תורת חומת ישראל שומרת על אופי ייחודי בתוך אגודת ישראל, תוך שמירה על זהותה המיוחדת ועל קשריה עם מוסדות התורה והחסידות שהיא מייצגת.

הסיעה פועלת במסגרת המפלגה החרדית הוותיקה אגודת ישראל, שהוקמה בשנת 1912 ופועלת בישראל מאז קום המדינה. תורת חומת ישראל שומרת על ייצוג עצמאי בתוך המפלגה, תוך שיתוף פעולה עם הזרמים האחרים באגודה. הסיעה מקפידה על שמירת האופי החרדי המסורתי ועל נאמנות להנהגה הרבנית, תוך התמודדות עם האתגרים העכשוויים של הציבור החרדי בישראל.

שלומי אמונים, אחד ממרכיבי הסיעה, מייצגת את הציבור הליטאי החרדי ופועלת למען חיזוק מוסדות התורה והישיבות. הזרם הזה שם דגש על לימוד התורה כערך עליון ועל שמירת אורח החיים החרדי המסורתי. שלומי אמונים פועלת לקידום תקציבים למוסדות תורניים ולהבטחת תנאים המאפשרים לבני הישיבות להמשיך בלימודיהם ללא הפרעות.

נציגות בעלזא מייצגת את חסידות בעלזא, אחת מחצרות החסידות החשובות בעולם החרדי. חסידות בעלזא נוסדה בעיר בעלז שבגליציה (כיום באוקראינה) והיא ידועה במסורתה העשירה ובהקפדה על שמירת המנהגים החסידיים. הנציגות פועלת לשמירה על האינטרסים של הציבור החסידי ולחיזוק מעמדם של מוסדות החסידות בישראל.

הסיעה פועלת בזירה הפוליטית הישראלית תוך שיתוף פעולה עם גופים חרדיים נוספים, במיוחד במסגרת הקואליציות הממשלתיות. תורת חומת ישראל שמה דגש על נושאים הקשורים לחינוך החרדי, תקציבי הישיבות, שמירת השבת במרחב הציבורי, ונושאי דת ומדינה. הסיעה פועלת גם למען שמירת האופי היהודי של המדינה ולמניעת חקיקה הנוגדת את ההלכה היהודית.

במערכת הפוליטית הישראלית, תורת חומת ישראל מהווה חלק מהגוש החרדי הרחב יותר, הכולל גם את מפלגת דגל התורה ואת מפלגת ש"ס. הסיעה משתתפת בדיונים על נושאים מרכזיים הנוגעים לציבור החרדי, כגון חוק הגיוס, תקציבי החינוך החרדי, והסדרי הכשרות והגיור. תורת חומת ישראל שומרת על קשר הדוק עם ההנהגה הרבנית ופועלת על פי הנחיותיה בכל הנושאים המדיניים והפוליטיים.