אם לא די באיומי המפלגות הקיקיוניות בשולי המגזר החרדי כמו "צבע שחור", "הציבור החרדי" של לייטנר, "אח"י" של הגאון חיד"א אברג'יל ו"מפלגת הקהל" של אלבוים לנגוס אלפי קולות מהמפלגות החרדיות, באה התנהלות חסידות גור והסיעה המרכזית והופכת את מערכת הבחירות של יהדות התורה לקרב בלימה על המנדט השביעי.

בגור לא חירשים ולא עיורים למצהלות השמחה של חלקים נרחבים ביהדות התורה על שלל פלגיה - תורת חומת ישראל של פרוש ושטארק, חלקים מ'דגל התורה' ועוד סיעות קטנות, לצלילי התרסקות הציר החזק בעשרות השנים האחרונות - הסיעה המרכזית בהובלחת חסידות גור וחסידות ויז'ניץ.

בגור יודעים להעריך את כוחם בכמעט מנדט כשהמספרים המוצגים בתדרוכים מצד בכירי החסידות מלמדים על מאזן כח המוערך בכ-32,000 קולות.

אם נוסיף לכך את השלכת הקולות לפח ההצבעה המחאתית של "צבע שחור" ו"הציבור החרדי" של לייטנר, נקבל איום ממשי לאבדן למעלה ממנדט שלם בשקלול הגידול הטבעי. זו הסיבה לפגישה הדרמטית שיזם יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר עם ח"כ יצחק גולדקנופף.

כל הפרטים, הפרשנויות והדרמות במפלגה השסועה החוששת מדימום מנדטים וקולות - מובאים בהרחבה עסיסית במיוחד במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

הולך על כל הקופה

יו"ר שלומי אמונים - בואכה חומת תורת ישראל חבר הכנסת מאיר פרוש, גובה במזומן את הצ'ק על ההפסד הצורב בבחירות על ראשות עיריית ירושלים בקרב מול ניר ברקת ותומכיו מחסידות גור.

ברקע פירוק ציר הסיעה המרכזית והרחבת סיעת תורת חומת ישראל, פרוש קבל באזני יו"ר שלומי אמונים בבית שמש, מ"מ רה"ע שמעון גולדברג על יחסי הכוחות באגודת ישראל במחלקות המוניציפליות.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם הציטוטים המלאים מהפודקאסט שחרך את הרשתות החברתיות, ועשוי ללמד אותנו, שהקרבות בין גור לפרוש עוד עשויים לגבור גם לאחר מערכת הבחירות.

אלעד מחקה את בני ברק

דרמה לילית בעיר החרדית אלעד, המזכירה יותר ויותר את אירועי האלימות החמורים של בני ברק: רימון הלם הושלך לעבר ביתו של מנכ"ל העירייה אמנון מקסימוב. זמן קצר לאחר מכן הוצת והועלה באש גם רכבו של שמעון סויסה, מנהל לשכת ראש העיר.

כל הפרטים מהאירועים ההזויים באלעד, מעצרי החשודים והצהרות בכירי העירייה - מובאים בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

זעקת "הגיוועלד" של חבר המועצת

רה"י וחבר המועצת הגרמ"ה הירש חשף בפגישה עם רבני ונציגי הציבור ברכסים שעלו למעונו, את המניע העמוק מאחורי גזירות היועמ"שית ומערכת המשפט. לדבריו הפחד מהתרחבות הציבור החרדי מוביל לניסיונות לפגוע בכל מוסדות החינוך.

ראש הישיבה התייחס גם למישור הפרקטי והמעשי: "צריכים להבין שאצלם זו מלחמת קיום", הוא הזהיר. "וכשיש מלחמת קיום, צריך מאוד חזק להילחם".

הציטוטים המלאים מהשיחה הדרמטית שהתקיימה במעונו - מובאים בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

וילה במחיר דירה בני ברקית

בעוד בישראל נאנקים תחת מחירי הדיור המטורפים, בארצות הברית מנסים להמנע מגורל דומה. במרחק שעתיים ממיאמי הוקמה עיר חסידית חדשה המציעה וילות ענק במחיר דירה צפופה בבני ברק. למרות הפגנות והסתה אנטישמית מצד גורמים מקומיים, בכירי הממשל הפדרלי הגיעו להבנות מול התושבים.

כל הפרטים על העיר החרדית "לייקפרונט", שהוקמה בשנה האחרונה במחוז גליידס שבמדינת פלורידה ומציעה איכות חיים נדירה, מרחבים ירוקים ותשתית תורנית מלאה - מופיעים בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.