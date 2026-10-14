שבועיים בלבד לפני פתיחת הקלפיות, התייחס ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בוועידת התעשיינים לראשונה בקולו למשא ומתן החשאי שניהל עם חברי כנסת חרדים בשנת 2021. בנט אישר את קיומו של ההסכם שהציע תקציבי עתק למגזר החרדי בתמורה לתמיכה פוליטית בממשלת השינוי, והודה במפורש: "טעיתי".

במהלך הריאיון בוועידה "ישראל בוחרת תעשייה", עימת העיתונאי עמית סגל את בנט עם פרטי המסמך לפיו הוצעו בזמנו למעלה ממיליארד שקלים לחברי הכנסת ישראל אייכלר ומאיר פרוש, בין היתר עבור תקצוב מוסדות פטור שאינם מלמדים ליבה, וזאת כדי להבטיח רשת ביטחון פוליטית להעברת תקציב המדינה באותם ימים.

בנט לא הכחיש את הפרטים שהוצגו בפניו. "השבעה באוקטובר שינה...", השיב ראש הממשלה לשעבר. כאשר המראיין הקשה ושאל ישירות: "אז אתה אומר 'טעיתי' אז?", השיב בנט: "בבוודאי! אמרתי, כולנו היינו בקונספציה, גם אני. חבר'ה, אם מישהו חושב שאני צדקתי בכל הדברים שעשיתי – לא, אני מתפתח ומשנה עמדות".

הודאתו של בנט מעוררת עניין בשל השימוש במונח "קונספציה". בעוד שאצל רוב הציבור המושג מתקשר באופן בלעדי למחדל המודיעיני והביטחוני מול חמאס ברצועת עזה ולאשליית השקט הביטחוני, אצל בנט קיבל הלקח פרשנות שונה לחלוטין. לדבריו, הנכונות לגלות גמישות מול לומדי התורה, לנהל משא ומתן עם הנציגים החרדים ולהעביר תקציבים ייעודיים למוסדות החינוך, הייתה אותה קונספציה שגויה שהשתנתה לחלוטין לאחר השבעה באוקטובר.