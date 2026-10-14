ח"כ יעקב אשר, יו"ר סיעת יהדות התורה, התייחס היום (רביעי) בכנס התעשיינים לדברים שמסר גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת 'ישר', על פגישה שקיים לטענתו עם בכיר חרדי בנושא חוק הגיוס. אשר דחה בתוקף את תוכן הדברים שיוחסו לפגישה.

איזנקוט טען בראיון שנערך באותו כנס, כי בפגישה עם בכיר חרדי – שהעיתונאי עמית סגל העריך שמדובר בח"כ משה גפני – הבהיר באופן חד־משמעי שלא יסכים לשום מתווה שאינו חוק גיוס מלא לכולם.

בתגובה, בחר אשר לענות בדיפלומטיות אך בנחרצות. "ראיתי את הראיון עם גדי. אני מאוד מכבד אותו ומאוד מעריך אותו", פתח אשר בראיון עם סגל, אולם מיהר להכחיש את תוכן הדברים.

"אני רוצה לומר לך שהדברים שהוא אמר, ואני יודע את זה בידיעה, לא נאמרו בצורה הזאת", הדגיש יו"ר יהדות התורה. "אם מה שהוא אמר היום בראיון הוא היה אומר את זה בפגישה, אז הפגישה שהייתה בערך 40 דקות הייתה נגמרת אחרי 4 דקות".

כשנשאל אם הוא טוען שאיזנקוט לא אמר אמת, השיב אשר בנימה מבודחת: "אני לא אומר, אני מספר לך עובדות. אני מדליף לך עכשיו בשקט, שאף אחד לא יידע".

אשר הוסיף והתייחס לסוגיית הסנקציות על משפחות אברכים: "קיימתי בוועדה למעלה מחמישה דיונים בנושא סנקציות על משפחות מחבלים, ישבנו שוב ושוב עם הייעוץ המשפטי שהקפיד לוודא שלא תהיה חלילה ענישה קולקטיבית כלפי בני המשפחה. אבל כשמדובר בציבור החרדי – פתאום הכול מותר".

"מכים ללא רחם באישה ובילדים של אברך שכל חטאו הוא שהוא יושב ולומד תורה מבוקר עד ערב", אמר אשר. "אם החלטתם שאנחנו לא אזרחים שווי זכויות במדינה הזאת – תגידו את זה ביושר. תגידו שוויתרתם עלינו כאזרחים, וזהו".

בימים האחרונים פתחה מפלגת יהדות התורה את מטות הבחירות ברחבי הארץ, כאשר אשר הציב יעד של 70 אלף קול בירושלים. במקביל, הגר"מ צבי ברגמן קיבל את חכי"ם של דגל התורה במעונו והדגיש: "אם אין לנו בני ישיבות – אין לנו כלום".