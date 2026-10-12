אשר משיב לסמוטריץ': פערת פיך כנגד גדולי ישראל

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יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר השיב בחריפות לדברי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהשתלח בימים האחרונים כנגד הגאון רבי דב לנדו שליט"א ראש ישיבת סלבודקה וכנגד הציבור החרדי.

במהלך פתיחת מטה גבאי קהילות ברכסים, פנה אשר אל הקהל: "יש אנשים שחושבים שהם יכולים לפרק אותנו ולגרום לנו להתפרר. שיבואו לראות את כל מי שנמצא כאן, אנשים נשים וטף". אשר המשיך והתייחס ישירות לשר האוצר: "אני רוצה לראות את סמוטריץ' שפער היום את פיו כנגד הציבור הישר שלנו וכנגד גדול ישראל. אתה לא יודע לכנס כאלה אנשים. אתה היית צריך את פייגלין בשביל לעבור את אחוז החסימה. זה הרב שלך, תחזיר אותו בתשובה קודם".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ( צילום: יונתן סינדל/פלאש90 )

דברי יו"ר יהדות התורה הגיעו בעקבות התבטאויות חריפות שהשמיע סמוטריץ' במפגש בחירות של 'ערוץ 7' ובכנס נוסף שנערך ביישוב עופרה. במהלך האירועים הללו שיגר השר חצים כלפי הציבור החרדי, והשתלח בחריפות כלפי הגאון רבי דב לנדו שליט"א תוך שהוא מטיח האשמות קשות בעולם התורה.

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בשיחה עם 'ערוץ 7', נשאל סמוטריץ' מדוע בחר שלא להגיב פומבית לביקורת שהשמיע כלפיו הגאון רבי דב לנדו שליט"א. השר פתח את תשובתו באמירה: "שלא תהיה חס וחלילה שתיקה כהסכמה, כי 'היזהרו בגחלתן'", והוסיף: "אם הייתי חושב שזה יועיל להגיב, אני לא מגיב לתלמיד חכם".

אולם מיד לאחר מכן המשיך השר בהתבטאות שעוררה גינויים חריפים: "אגב, זה כואב לי, ואני מתפלל לקב"ה שיחזיר גם אותו בתשובה, אבל לא צריך להגיב". דבריו אלה עוררו סערה בציבור החרדי והובילו לגינויים חריפים מכל קצוות הציבור.