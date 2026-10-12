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חבר הכנסת עם הכיפה הסרוגה משתלח בגדול הדור | מעייריב

אסון כבד בגליל העליון עם נפגעים מנפל מצרר בטיול שנתי; בצלאל סמוטריץ' במתקפה חריפה נגד הציבור החרדי ורבניו; כאלף ילדי ברסלב התפללו מול כלא 10; דרמה פוליטית בבני ברק עם תלונת זייברט לבית הדין; וכאלף מתושבי הר נוף דורשים מליאון עצירת הסיוט ברחוב שאולזון (מעייריב)

מעייריב יום שני א חשוון | האזינו

מעייריב יום שני א חשוון | האזינו

צילום: יהודה גליקמן

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אסון גדול בצפון: נער נהרג וכ-20 נפגעו כתוצאה מפיצוץ נפל מצרר

אירוע קשה ומחריד בסמוך לנאות מרדכי: נער נהרג וכ-20 תלמידים ומורים מהישיבה התיכונית 'אורט מעלות' נפגעו מפיצוץ נפל מצרר של חיזבאללה במהלך טיול שנתי. מסוקי צה"ל ומד"א חילצו את הפצועים. המפכ"ל בזירה הודיע על הפסקת הטיולים באזור, בעוד ראש הממשלה נתניהו עצר במפתיע שידור חי וביטל את הראיון המתוכנן להערב.

בניסיון לקושש קולות: סמוטריץ' במתקפה חריפה נגד החרדים וגדול הדור

סערה במגזר החרדי בעקבות דברי שר האוצר בשיחה בעפרה. סמוטריץ' טען כי "החרדים כפויי טובה לקב"ה" ואף התייחס לדברי ראש הישיבה הגר"ד לנדו באומרו כי יתפלל ש"יחזור בתשובה". הדברים החריפים עוררו זעם רב ברחוב החרדי, שרואה בכך ביזוי תלמידי חכמים חסר תקדים והעמקת התהום בין המגזרים.

מחאת תינוקות של בית רבן: אלף תלמידי ברסלב בעצרת תפילה מול כלא 10

כאלף תלמידי תלמודי תורה של חסידות ברסלב הגיעו בעשרות אוטובוסים לעצרת תפילה מול כלא 10 בבית ליד, במחאה על מעצר בחורים ואברכים שנעצרו בדרכם לאומן. העצרת, שנערכה בהוראת זקן רבני ברסלב הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, עוררה סערה פוליטית חריפה. במשרד החינוך הבהירו כי עירוב תלמידים בהפגנות הוא פסול ופתחו בבדיקה חמורה.

סערה חסרת תקדים בבני ברק: חנוך זייברט הלין בבית הדין נגד בכירי גור

דרמה פוליטית בבני ברק: ראש העיר חנוך זייברט הגיש תלונה חמורה בבית הדין בראשות הגר"י סילמן נגד שני בכירים ב שעבדו בלשכתו. זייברט טוען כי השניים הקליטו אותו בסתר במטרה להפלילו. בית הדין זימן את הבכירים להשיב לטענות. האירוע מתרחש על רקע המתיחות הגואה בחסידות גור והפיצול ההיסטורי באגודת ישראל.

"די לסיוט": כאלף תושבי הר נוף חתמו על עצומה דחופה ל

כאלף מתושבי שכונת הר נוף בירושלים חתמו על עצומה דחופה לראש העיר משה ליאון, במחאה על הסיוט התחבורתי ברחוב שאולזון. התושבים מוחים על פקקי העתק, מפגעי הבטיחות והכוונות לבטל כ-50 מקומות חניה לטובת שביל אופניים. מעיריית ירושלים נמסר בתגובה כי מדובר בפרויקט תשתיות מקיף ומדורג שצפוי להסתיים בספטמבר 2027.

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