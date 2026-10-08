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דרס ונעצר - ישלם את מחיר הטיפשות שלו ורשעות המפגינים | מעייריב

עימותים חריפים של שוטרים עם מפגיני הפלג הירושלמי | מחריף העימות בין הנציגים החרדים לשר בן גביר - שצוחק כל הדרך אל הקלפי | מעמד היסטורי נערך בהיכל ישיבת החפץ חיים בראדין | הרשות להגנת הפרטיות הכריעה: משרד החינוך פגע באלפי חרדים | פגישת האדמו"ר עם זקן הפוסקים הגר"א נבנצל (מעייריב)

מעייריב בהגשת איצלה כץ - צפו במהדורה המלאה
מעייריב בהגשת איצלה כץ - צפו במהדורה המלאה| צילום: י. פריד | פלאש 90 | באדיבות המצלם

כולם נגד כולם

אלפי מפגינים של והרצ"פניקים חסמו היום בשעה ארבע אחר הצהריים את צומת גשר המיתרים בכניסה לירושלים ואת כביש גהה סמוך לבני ברק כמחאה על מעצרו של אליהו דבדה תלמיד ישיבת אורחות מאיר המתגורר בבאר שבע.

המפגינים התעמתו במשך שעתיים עם עוברי אורח, נהגים, בעלי חנויות וכמובן גם עם כוחות המשטרה שהתמקמו בזירות ההפגנות מבעוד מועד.

כמו כמעט בכל הפגנות הפלג, גם הפעם נרשמו אירועים חריגים ותיעודים קשים של אלימות קשה, כשבאחד התיעודים שוטרת נתפסה כשהיא תולשת ציצית מגופו של מפגין. בתיעוד נוסף נראו כוחות המשטרה כשהם משליכים בכינון ישיר לעבר גופם של המפגינים.

כל הפרטים והתיעודים מהזירות השונות - מובאים בהרחבה במהדורת 'מעייריב' שלפניכם בהגשת . צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

הקרב על המנדט

סקרים פנימיים שערכו המפלגות החרדיות מלמדות על זליגת עשרות אלפי קולות מהמפלגות החרדיות לכיוון עוצמה יהודית של השר . זו אולי הסיבה להשתלחות המביכה של הפוליטיקאים החרדים כלפי השר בן גביר, והניסיון לגלגל עליו את האחריות למעצרי ה החרדים ואלימות המשטרה.

כל הפרטים, הציטוטים והתגובות - במהדורת 'מעייריב' שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

דרשו השם ועוזו

כפי שחשפנו לראשונה לפני יומיים - עשרות רבנים ו מכל רחבי העולם - בהם גם חברי מועצות גדולי התורה, התכנסו אתמול במסגרת ארגון דרשו, למעמד מרגש וחסר תקדים בבלארוס, במהלכו נחנך מחדש היכל הישיבה של מרן ה"חפץ חיים" – לצד יריית הפינה להקמת מקווה טהרה מפואר במקום.

צפו במהדורת 'מעייריב' שלפניכם, עם כל הפרטים והתיעודים ממסעם של גדולי ישראל לבלארוס.

פירצת אבטחה

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הודיעה היום באופן רשמי כי משרד החינוך הפר ברגל גסה את חוק הגנת הפרטיות ואת תקנות אבטחת המידע, בעקבות דליפתו של קובץ רגיש במיוחד שהכיל פרטים אישיים ורפואיים על כ-21,000 תלמידי חינוך מיוחד מהמגזר החרדי.

כל הפרטים מהאירוע הביזארי - במהדורת 'מעייריב' שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

אני מאמין

אירוע מעניין שדווח היום באתר בבלי ותופס את העין: במהלך ימי חול המועד סוכות עלה האדמו"ר מקוזמיר לביקור מיוחד במעונו של זקן הפוסקים בעיר העתיקה בירושלים. במהלך המפגש התורני המרומם פצח האדמו"ר בשירה דביקה לכבוד החג.

בתוך כך, מראות מרגשים נרשמו בזמן מעמד 'ההקפות שניות' בבית המדרש המרכזי של החסידות, בדגש על רגעי השיא של ההקפה השישית – הנערכת כמיטב המנהג המפואר של אדמו"רי מודז'יץ לזכר קדושי השואה הי"ד.

באותם רגעים מצמררים עומעם האור בבית המדרש והוחשך כליל, כשאורות הקודש בוקעים מתוך הלבבות: החסידים פרצו בשירת "אני מאמין" מרטיטה עם הלחן המפורסם שהולחן בזמן השואה הארורה, לצד ניגוני התעוררות וגעגועים. שיא המעמד היה כשהאדמו"ר תקע בשופר וקרא עם אלפי החסידים את פרק 'מזמור לתודה' פסוק בפסוק, ברגעים של כיסופים ותפילה שחרתו רושם עמוק בלב המשתתפים.

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, עם כל חדשות המגזר החרדי, עולם הישיבות ו.

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