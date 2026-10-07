עימותים חריפים של שוטרים עם מפגיני הפלג הירושלמי | מחריף העימות בין הנציגים החרדים לשר בן גביר - שצוחק כל הדרך אל הקלפי | מעמד היסטורי נערך בהיכל ישיבת החפץ חיים בראדין | הרשות להגנת הפרטיות הכריעה: משרד החינוך פגע באלפי חרדים | פגישת האדמו"ר עם זקן הפוסקים הגר"א נבנצל (מעייריב)
הפלג הירושלמי יחסום מחר את הצמתים המרכזיים בגוש דן ובבירה | הגר"ש אלתר בפגישה חריגה עם ח"כ אבי מעוז | נתניהו וסמוטריץ' בדיל פוליטי - בן גביר תוקף מבחוץ | שחרית בלשכת גוטרמן | ההודאה החריגה של סגן ר"ע בני ברק מנחם שפירא בוועידת 'אשריכם' וההבטחה לשיפור (מעייריב)