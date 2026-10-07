בחור ישיבה נעצר בביתו בבאר שבע בלב הלילה

במהלך הלילה שבין יום שלישי ליום רביעי נעצר בביתו בבאר שבע הבחור אליהו דבדה, תלמיד ישיבת אורחות מאיר בירושלים. כוחות המשטרה הצבאית הגיעו לביתו בשעה מאוחרת ועצרו אותו, ולאחר מכן הועבר למחנה המעצר בעיר הבה"דים. בהמשך הועבר הבחור לכלא 10, שם צפוי להתקיים דיון בעניינו בשעות הקרובות.

ארגון "נותנים גב" מלווה את הבחור ואת משפחתו ומעניק להם סיוע משפטי ותמיכה. המעצר מצטרף לשורה של מעצרים שהתרחשו בימים האחרונים, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה דרשה לחדש את האכיפה היזומה כנגד עריקים חרדים.

בארגונים השונים הפועלים בעניין הגיוס מציינים את המעצר בחומרה רבה ונערכים למחאות ולפעולות שונות.

בישיבת אורחות מאיר מספרים על בחור צדיק וחביב, והבחורים קיבלו את דבר המעצר בהלם. רבני הישיבה מקיימים דיונים כיצד ניתן לפעול בעקבות המעצר.

הרב אפרים חמד, מרבני הישיבה, מספר כי "מדובר פה בבחור הכי טוב בישיבה. אני בהלם מוחלט, אני כל יום לומד איתו חברותא, גם בבין הזמנים המון שעות. באו אליו לבית באמצע הלילה, ברבע לארבע דפקו על הדלת בחוזקה בצורה מאיימת ומפחידה. ההורים, מרוב פחד באמצע הלילה, פתחו את הדלת לפני שהיא נשברה. הבחור הצליח לקחת איתו תפילין ומה שצריך".

לדבריו, עורך הדין שלמה חדד מעורב ומטפל בתיק. "רבני הישיבה מזועזעים איך לקחו את הבחור. כעת אנחנו דנים לקיים עצרת מחאה מול הכלא ומקיימים שיחות חיזוק עם המשפחה".

בהמשך צפויים רבני הישיבה לעלות למעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א כדי שיכריע בדרכי הפעולה למען שחרור הבחור.

המעצר בבאר שבע מגיע בעקבות אירוע שהתרחש במודיעין, שבו ניסתה המשטרה הצבאית לעצור תלמיד ישיבת 'אור החיים', יעירי ליברמן, הנמצא כעשרים יום לפני חתונתו. מאות מפגינים הגיעו למקום והמשטרה הצבאית נאלצה לעזוב ללא מעצר.

במקביל, שני מעצרים נוספים התרחשו באילת, כאשר תלמיד ישיבת "חברון כנסת ישראל" ואברך כולל ירושלמי נשוי טרי נתפסו בידי המשטרה הצבאית והוסגרו לידיה.