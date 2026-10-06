אירוע סוער התרחש בלילה שבין יום שני לשלישי במודיעין, כאשר כוחות המשטרה הצבאית הגיעו לביתו של תלמיד ישיבת 'אור החיים' בראשות הגאון רבי ראובן אלבז, בניסיון לעוצרו בטענה שהוא 'עריק' מצה"ל. הבחור נמצא כעשרים יום לפני חתונתו.

עם הגעת השוטרים הצבאיים לבניין, הופעלה מערכת 'צבע שחור' והמאות הגיעו במהירות למקום. תושבי מודיעין הצטרפו למפגינים שהגיעו ממודיעין עילית, ירושלים, בית שמש וערים נוספות. גם רבני ישיבת 'אור החיים' הגיעו למקום יחד עם תלמידי הישיבה.

המפגינים התעמתו עם כוחות המשטרה שניסו לחסום את הכניסה לבניין. חלק מהמפגינים הצליחו להיכנס לבניין ולהגיע עד לדירה בקומה ה-11 שבה שהה הבחור. המשטרה החלה להקפיץ כוחות נוספים מערים סמוכות, אך מאות בחורים נוספים המשיכו להגיע למקום.

בשלב מסוים נותרו עשרות מפגינים בקומה ה-11 יחד עם חיילי המשטרה הצבאית ושוטרי משטרת ישראל, בניסיון למנוע את המעצר. בסופו של דבר, המשטרה הצבאית עזבה את המקום ללא מעצר, והבחור שוחרר.

דובר צה"ל מסר כי "כחלק מפעילות האכיפה השוטפת של צה״ל לאכיפת חוק שירות ביטחון נגד עריקים ומשתמטים, התקיימה הלילה פעילות יזומה של המשטרה הצבאית בעיר מודיעין. במהלך הפעילות, התאגד במקום מספר רב של פורעים שפעלו באופן מאורגן במטרה לשבש את פעילות המשטרה הצבאית, להפריע לביצוע המעצר ולסכן את שלום החיילים".

דובר צה"ל הוסיף כי "משטרת ישראל הגיעה למקום ופעלה להשבת הסדר ולפיזור ההתקהלויות. האירוע לווה בהתנגדות ובשיבוש משמעותי של פעילות כוחות הביטחון במרחב. צה"ל מגנה בתוקף כל ניסיון להפריע לפעילות חייליו או לפגוע בהם בעת ביצוע תפקידם כחוק. פעילות האכיפה נגד עריקים ומשתמטים תימשך באופן שוויוני ובהתאם לסמכות".

גורם בכיר ב'יהדות התורה' תקף את חידוש המעצרים ואמר כי "במשך למעלה מחודשיים נמנעה המשטרה הצבאית ממעצרים יזומים. החלטתה לחדש אותם דווקא שלושה שבועות לפני הבחירות היא התערבות פוליטית בוטה וניסיון מכוון לפגוע במפלגות החרדיות ובגוש הימין".