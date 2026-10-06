מסמך פנימי ומקיף של מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, הנושא את התאריך כ"ה בתשרי תשפ"ז ונחתם בידי עו"ד דרור כהנר, חושף את הצעדים, הנתונים והתוכניות של גורמי האכיפה סביב יישום פסיקות בג"ץ בנושא חובת גיוס בני הישיבות. המסמך מסכם דיון מעקב מיוחד שהתקיים ביום י"ב בתשרי תשפ"ז בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון.

בדיון השתתפו צמרת גורמי האכיפה והצבא: קצין המשטרה הצבאית הראשי, סגנית מפקדת מיטב, ראש מחלקת ייעוץ וחקיקה בפרקליטות הצבאית, נציגי התביעה הצבאית, ראש מחלקת מבצעים במשטרה ונציגי הייעוץ המשפטי למשטרת ישראל, נציגי רשות האוכלוסין וההגירה וביקורת הגבולות, ועוזר היועמ"שית. הדיון נערך בהמשך לסיכום דיון מעקב שהתקיים בראשות היועצת המשפטית לממשלה ביום כ' באב תשפ"ו.

163 חרדים נעצרו במעברי הגבול

מתוך הנתונים שהציגו המשטרה הצבאית ורשות האוכלוסין עולה, כי החל מיום י"ט באלול תשפ"ו ועד י"א בתשרי תשפ"ז – ימי השיא של היציאה לאומן – הופעל "ריכוז מאמצים" חסר תקדים ללכידת מוגדרי עריקים ומשתמטים במעברי הגבול: נתב"ג, מעבר אלנבי ומעבר בגין בטאבה.

במהלך שלושת השבועות הללו נעצרו במעברי הגבול בסך הכל 212 עריקים ומשתמטים – כאשר לפי הערכת גורמי הצבא, לא פחות מ-163 מתוכם הם בני הציבור החרדי. כל 212 העצורים הועמדו לדין, מרביתם בהליכים משמעתיים.

מהנתונים עולה כי מעבר טאבה הפך למוקד אכיפה מרכזי: תחקור הפעילות העלה כי המעבר היבשתי בטאבה היווה ציר מרכזי ביחס לעבר, כאשר 20 מוגדרי משתמטים מהציבור החרדי נתפסו במעבר בעת שניסו לצאת מישראל. מתוך 188 העצורים בנתב"ג, 64 נתפסו רק עם חזרתם לארץ – נתון שעורר ביקורת בדיון בדבר קיומן של "פרצות" במערך היציאה.

רשות האוכלוסין טענה כי הפרצות נסגרו במהירות, וכי מקרים של חשד ל"גניבת גבול" הועברו לטיפול פלילי של המשטרה או צה"ל. בנושא זה אף סוכם כי יתקיים דיון ייעודי ומצומצם לבחינת כשלי הביקורת בנתב"ג. רשות האוכלוסין דיווחה כי היא משתמשת באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ליירוט היציאות, ונציגי הצבא שיבחו את סנכרון המידע המהיר בין המערכות.

בפרק הדיון שעסק באכיפה השוטפת ציינו גורמי הצבא, כי במהלך השבועות האחרונים – בשל הסטת כלל הכוחות למעברי הגבול וההתאמות לתקופת החגים – ככלל לא התקיימו מבצעי מעצרים יזומים. לצד זאת, קיים ועומד נוהל עבודה משותף בין צה"ל למשטרת ישראל, שעבר לאחרונה ריענון ותוקף מחדש בכלל תחנות המשטרה.

לפי הנוהל, כל בחור ישיבה או חרדי שמוגדר כמשתמט או עריק ונעצר באקראי על ידי שוטר – מעוכב במשך 30 דקות עד להגעת שוטרי המשטרה הצבאית. בחודשיים האחרונים, נוכח ההתמקדות בגבולות, נעצרו במסגרת זו כ-10 חייבי גיוס בלבד.

אולם גורמי הצבא הודיעו רשמית בדיון כי החל מחודש תשרי תשפ"ז תחודש האכיפה היזומה. מדובר בפעילות שתתואם מראש מול תחנות משטרת ישראל, "באופן שיאפשר היערכות משותפת ומתן מענה משטרתי, ככל שיידרש, לאירועים חריגים במהלך הפעילות" – לשון המסמך להיערכות למחאות וחיכוכים בריכוזים החרדיים.

במישור הפלילי והמשפטי הציגו גורמי הפרקליטות הצבאית נתונים על עלייה במספרי ההעמדות לדין: מראשית שנת תשפ"ו ועד י"ב בתשרי תשפ"ז הוגשו 360 כתבי אישום בגין השתמטות, מתוכם 49 נגד חייבי גיוס מהציבור החרדי.

נציג התביעה הצבאית הדגיש כי אף שהמספר אינו גבוה, בשבועות האחרונים של שנת תשפ"ו נרשמה עלייה מסוימת. עד חודש סיון תשפ"ו הוגשו 16 כתבי אישום בלבד נגד חרדים, כך שבחודשים שחלפו מאז חלה עלייה ניכרת בהיקף כתבי האישום.

הפרקליטות הצבאית מקדמת שורה של מהלכים להקשחת הענישה: הורדת רף ההעמדה לדין הפלילי משנה וחצי של השתמטות לשנה אחת בלבד, העמדה לדין של עריקי בקו"ם כבר לאחר 30 יום, ותיקון פקודת הדין המשמעתי. מהלכים אלו, שנבדקו מול טענות הסנגוריה הצבאית, צפויים להיחתם ולהיכנס לתוקף במהלך חודש תשרי תשפ"ז.

בסיכום הדיון, שיבח ד"ר גיל לימון את התיאום הבין-ארגוני, אך הבהיר בטון תקיף כי אין להסתפק במעצרים בגבולות וכי "נדרש לשפר בדחיפות את היקפי ומאמצי האכיפה" בהתאם לפסיקת בג"ץ 5819/24.

"העובדה כי מזה זמן לא מבוטל לא מתבצעת פעילות יזומה מול משתמטים ועריקים, לרבות מעצרים, אינה הולמת את צרכי הביטחון, בפרט לאור הבהרת הפיקוד הבכיר של הצבא כי הגדלת הצבא הסדיר היא צורך אסטרטגי, את ערך השוויון, את התחייבויות המדינה בפני בג"צ ואת פסק הדין שניתן בבג"ץ 41953-07-26 ובו נקבע כי יש להורות על בטלותו של החוק שמנע ביצוע של מעצרים של תלמידי ישיבות"

המשנה ליועמ"שית דרש מהמשטרה הצבאית לשוב בהקדם לפעולות אכיפה יזומות כבר בחודש תשרי תשפ"ז, תוך הפעלת נוהל העיכוב המשטרתי והשלמת החמרת ספי הענישה בפרקליטות הצבאית.

שעון החול: דרישה לנתונים מלאים עד א' בחשוון

​לקראת הגשת הודעת עדכון מטעם המדינה לבג"ץ שנקבעה ליום ד' בחשוון תשפ"ז, הציב ד"ר לימון אולטימטום לכלל הגופים להעביר נתונים מעודכנים עד ליום א' בחשוון תשפ"ז:

​מעצרים: עדכון מצה"ל ומהמשטרה על מספר המעצרים הכולל ומספר מעצרי החרדים (במצטבר ומאז הדיווח הקודם בט"ו בתמוז תשפ"ו), כולל פירוט הפעולות היזומות שהביאו למעצר.

​הליכים משפטיים: פילוח מדויק של כתבי האישום וההליכים המשמעתיים שנפתחו נגד בני הציבור החרדי.

​גיוס בפועל: נתונים עדכניים על מספר המתגייסים החרדים עד לחודש תשרי תשפ"ז.

​חקיקה וענישה: סטטוס המהלכים להורדת רף ההעמדה לדין ותיקון הדין המשמעתי.

​גבולות: דיווח ממשטרת ישראל על אופן הטיפול במקרים שהוגדרו "גניבת גבול".

​המסמך ממחיש את המכבש המשפטי והביצועי המתהדק סביב עולם התורה, כאשר עם תום תקופת החגים וימי בין הזמנים, מערכת הביטחון ומשרד המשפטים נערכים לעליית מדרגה משמעותית בפעולות האכיפה בתוככי הריכוזים החרדיים.