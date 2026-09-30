אירוע הדקירה החריג בטיסת "פליי דובאי" מדובאי לתל אביב ממשיך להעסיק את הזירה הפוליטית ומלבה את העימות בין האופוזיציה לקואליציה. על רקע נחיתת החירום הדרמטית של המטוס בערב הסעודית והתייעצויות החירום בצמרת מערכת הביטחון, יצא ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, בחריפות נגד ההתנהלות הממשלתית והניסיונות לקשור בין האירועים לבין מערכת הבחירות.

לפיד פרסם הבהרה חד-משמעית לפיה אירוע המטוס לא זכה לשום אזכור בפגישת העדכון הביטחוני שקיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו יממה קודם לכן. "מבהיר. שום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הבטחוני עם ראש הממשלה אמש. לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז", כתב לפיד ברשתות החברתיות.

ראש האופוזיציה לא חסך ביקורת קשה והפנה אצבע מאשימה כלפי תומכי הממשלה: "כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו, רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול – שהם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון בטחון ישראל. חבורה מופקרת". דברים אלו מצטרפים למתקפה קודמת של לפיד על כך ש"בטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות".

מנגד, בתגובה לדבריו של ראש האופוזיציה, הגיב בחריפות גורם מדיני בכיר והבהיר כי אף על פי שפרטי האירוע המדויקים במטוס טרם התגבשו בעת הפגישה, לפיד עודכן באופן מפורש וחמור על ההחמרה הקיצונית במצב הביטחוני ובאיומים מעבר לים.

"בניגוד לדברי לפיד, המזכירות הצבאית עדכנה אותו אמש על התגברות משמעותית של פח"ע בחו"ל – בהיקף שלא נראה זה שנים", מסר הגורם המדיני. העימות הנוכחי מתלקח על רקע אירוע הטרור החמור בטיסה, שבה לפי הדיווחים דקר טייס המשנה את הקברניט, מה שהוביל לצלילה חדה של 14 אלף רגל, להפעלת קוד חטיפה ולהזנקת מטוסי קרב עד לנחיתת החירום בשטח סעודיה, שם מטופלים כעת הנוסעים הישראלים.