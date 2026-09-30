174 נוסעים שחוו הערב (יום רביעי) ניסיון פיגוע לכאורה בטיסת פליי דובאי FZ 1073, נחתו בשלום בארץ. עם הנחיתה בנתב"ג, פינו צוותי מד"א גבר כבן 50 שסבל מחבלה קלה בחלק העליון של גופו, במצב קל לבית החולים אסף הרופא. יתר הנוסעים לא נזקקו לטיפול רפואי.

אחת הנוסעות סיפרה מיד לאחר הנחיתה: "כולם פה בהיי מטורף. מתלהבים בטירוף. אנשים בדמעות ובכינו מאושר בנחיתה. לא דמיינתי שזה יקרה לי. לא חשבנו שנצליח לנחות. זה היה נס. ברוך השם".

"הרגשנו את המטוס נופל במהירות שיא וצרחות אימה של כולם. לא הספקנו לחשוב או לדבר או לנשום. זה היה שניות", תיארה את רגעי האימה שחוו הנוסעים. "היינו בטוחים שנמות כולנו. שלחתי הודעות פרידה להורים שלנו. זה היה מלחיץ ברמות".

מוסייב שוטה, שהיה בין ארבעת הישראלים שהתנפלו על טייס המשנה הדוקר, סיפר על הרגעים הדרמטיים: "הטייס היה פצוע מאוד חזק עם דימומים חזקים מאוד בראש ובידיים. היה במצב קשה מאוד. הייתי הרופא היחיד על המטוס. הצלחתי לעצור דם והדימום נעצר לגמרי. המצב היה די יציב, ברגע האחרון קצת הידרדר. בדיוק כשנחתנו".

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"השתלטנו על המחבל וקשרנו אותו וכמובן שהיה קשוח אבל הצלחנו", הוסיף. "היינו פה ארבעה אנשים שהשתלטנו על כל הסיטואציה ואם לא זה, לא היינו מדברים איתכם".