סערה משמעותית פקדה בימים האחרונים את חסידות גור, לאחר שהקלטות ממשפחת האדמו"ר הופצו שלא כדין. ההקלטות, שעברו במהירות בין קבוצות הדיון והרשתות החברתיות, הפכו לנושא שיחה נרחב בסעודות החג ובבתי המדרש של החסידות. בעקבות היקף התופעה והשלכותיה החמורות, הוחלט להוציא הודעה רשמית וחד משמעית לכלל הציבור.

בהודעה מוקלטת ששוגרה לטלפונים של רבבות החסידים, מסר מזכיר בית האדמו"ר, הרה"ח ר' יצחק ברוידא, את דברי הקודש בשם האדמו"ר.

"נצטוותי להודיע לקהל אנשי שלומינו שיחיו בשם ובשליחות. היות ובימים האחרונים נתפרסמו שלא כדין דברים שמלבד שכרוכים באיסור גזירת הקדמונים, יש בהם משום הוצאת שם רע, מחלוקת, שילוח מדנים, לשון הרע ורכילות – והדיבור והכתיבה על כך והעסק בזה גורם צער גדול מאוד, ועל כגון דא כתבו הפוסקים דאף בשוגג צריך כפרה."

בהמשך ההודעה הושמעה אזהרה חמורה וחד משמעית: "על כן מן ההכרח לעורר ולהזהיר את הציבור שאין להאמין כלל לכל דברים אלו, ולא לעסוק ולשוחח בעניין זה כלל לעולם. ולידע כי הדבר חמור ומסוכן עד מאוד. וכל מי שנמצא אצלו בכל אופן שהוא מאותם דברים חייב למוחקם ולאבדם מן העולם תיכף ומיד ללא שום עיכוב והוראת היתר כלל."

המזכיר חתם את ההודעה בקריאה לחיזוק האחדות: "נתחזק באחדות ובעין טובה איש לרעהו, ובמיוחד בימי החג הקדושים נשמח כולנו כאחד, כאיש אחד בלב אחד, בשמחת התורה מתוך אהבה ואחווה. והשם יתברך יפרוש סוכת שלומו עלינו וישפיע על כולנו אך טוב וחסד כל הימים."

במקביל לסערה, התבשרו החסידים בבשורה משמחת: לאחר מספר ימים שבהם לא הופיע האדמו"ר בפני קהל חסידיו במהלך ימי חג הסוכות, הודיעו הגבאים כי הערב צפוי הרבי שליט"א לשוב ולהופיע למעמד קבלת קהל במעון קודשו בירושלים.