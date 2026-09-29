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לילה סוער חווה הציבור החרדי בירושלים: כמדי שנה, עורך הגאון הצדיק רבי שלום ארוש שליט"א את הילולת רבי נחמן מברסלב זיע"א בסוכת הענק שבמוסדות 'חוט של חסד' ברחוב שמואל הנביא בירושלים, במסגרת שמחת בית השואבה. המעמד מושך אליו מדי שנה אלפי חסידי ברסלב ותושבי ירושלים, המגיעים להשתתף בשירה ובריקודים.

השנה השתתף במעמד הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א, שנשא דברי חיזוק, לצד אישי ציבור נוספים ובהם חברי הכנסת מש"ס יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי, אוריאל בוסו, משה אבוטבול, יוני משריקי וארז מלול. אלא שהשנה, במהלך המעמד, התפתחו הפרות סדר ועימותים בין חלק מהמשתתפים לבין כוחות המשטרה שפעלו באזור. בסמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר החלה הפרת סדר באזור הרחובות שדרות חיים בר־לב וזקס. עשרות משתתפים חסמו את מסילת הרכבת הקלה בזמן שינוע קרונות, חסמו כלי רכב של אזרחים והשליכו אבנים וחפצים לעבר כוחות המשטרה. האדמו"ר מדז'ירקא במצב קריטי בבלי | 27.09.26 מתחם VIP בסוכת האדמו"ר מקרעטשניף בבלי | 27.09.26 במהלך העימותים, בחורים רקדו על פסי הרכבת הקלה. כוחות מג"ב שהגיעו למקום פעלו לפנות אותם מהמסילה בכל פעם שהתקרבה רכבת. החסימה הובילה לשיבושים בתנועת הרכבת הקלה, בימים שבהם משתמשים רבים עושים את דרכם לכותל המערבי וליעדים נוספים ברחבי ירושלים בימי חול המועד.

העימותים בירושלים - צילום: דוברות המשטרה העימותים בירושלים | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:26

בשלב מסוים הושלכו חפצים לעבר השוטרים, ואחד הבחורים נעצר. בעקבות המעצר התפתח עימות, כאשר עשרות מהמשתתפים חסמו את הציר והתעמתו עם הכוחות. בתיעודים מהשטח נראים מעצרים שבהם הופעלה אלימות מצד השוטרים כלפי חלק מהבחורים.

המעצרים האלימים והתגובה המשטרתית ברימוני הלם

המשטרה מסרה כי "בעקבות הפרת הסדר ניתנה הוראת פיזור, ומשלא נשמעו להוראות החלו שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב ויס"מ בפיזור המתקהלים. במהלך הפעילות הופעלו אמצעים לפיזור הפגנות, בהם מכת"זית ורימוני הלם".

במקביל, בתוך מתחם ההילולה התקבל דיווח על אירוע אלימות בין מספר מעורבים. לטענת אנשים שהיו במקום, במהלך האירוע הותקף גם בנו של הגאון הרב שלום ארוש שליט"א, לאחר שניסה להרגיע את הרוחות.

המשטרה עצרה חמישה חשודים בחשד למעורבות בהפרות הסדר ובאירועי האלימות, והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. כוחות המשטרה ומג"ב המשיכו לפעול באזור במהלך הלילה, בניסיון להשיב את הסדר ולשמור על ביטחון הציבור.