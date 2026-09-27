בעיצומו של יום טוב שני של גלויות בארה"ב הגיעו ידיעות מדאיגות לארץ על מצבו הבריאותי של האדמו"ר מדז'ירקא, הרה"צ רבי אהרן בריזל. מצבו הוגדר כקריטי ביותר, וחסידיו בארץ ובעולם נקראו לעורר רחמי שמים מרובים ולהתפלל לרפואתו השלמה של הרה"צ רבי אהרן בן חנה יוטא.

האדמו"ר מרכז את עיקר פעילותו בארה"ב, אך יש לו קהילות וחסידים רבים גם בארץ הקודש. מרכז החסידות בישראל פועל בבית המדרש בשכונת בית ישראל בירושלים, ויש לחסידות ריכוזים נוספים בבני ברק, ביתר עילית ובמקומות נוספים ברחבי הארץ.

האדמו"ר ידוע בהנהגתו המיוחדת בקירוב רחוקים ובהכנסת אורחים, ועל שולחנו סועדים מדי שבת קודש בחורים, אורחים ועוברי אורח המתקבלים במאור פנים.

מאחר שהידיעות מגיעות מעבר לים, שם עדיין חוגגים את יום טוב שני של גלויות, נוקטים משנה זהירות ואין מרחיבים בשלב זה מעבר לעובדות הידועות. בעבר כבר הוכח כי בימי יום טוב מתרוצצות שמועות לכאן ולכאן חוצות ימים, הן על גדולי רבנים בארץ בעת חג בחו"ל והן להיפך. בתקווה שבמוצאי יום טוב שני של חו"ל נוכל לבשר אך ורק בשורות טובות ומשמחות.