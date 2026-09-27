גל של דאגה עובר בימים אלה על רבבות חסידי גור בארץ ובעולם, לאור מצבו של האדמו"ר הנמצא בערפל בעקבות חולשה. החסידים מציינים כי מדובר בהתקררות שנגרמה ככל הנראה משהייה בסוכה.

ביום ראשון של חול המועד סוכות לא יצא האדמו"ר שליט"א לתפילת שחרית ולעבודת הנענועים בהלל, וכן לא השתתף בתפילות מנחה ומעריב. המשב"ק הרב יצחק ברוידא עדכן כי האדמו"ר שליט"א לא יופיע גם מחר לתפילת שחרית של יום שני של חול המועד. בבית המדרש נצפה היום ד"ר סיימונס מתפלל תפילת שחרית עם אלפי החסידים.

רגעי חרדה נרשמו במהלך החג, כאשר לפני תפילת שחרית פרצה דליקה קטנה במטבחון שבמשרד. למקום הוזעקו צוותי כיבוי אש שפעלו במהירות, והשריפה כובתה מיידית ללא נפגעים, על אף שנוצר בלאגן רב במקום. בתפילה עצמה, האדמו"ר שליט"א עמד על עומדו לאורך כל אמירת ההלל וההושענות.