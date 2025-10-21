ירח האיתנים עברו בנעימים על אלפי חסידי פאפא במרכז החסידות בווילאמסבורג, בצל קודשו של האדמו"ר | צפו בטיש שערך הרבי ביום האושפוזין של יוסף צדיקיא, וחלוקת הלחם השחור לחסידים כנהוג. ובעבודת הנענועים ואמירת ההושענות בהיכל בית מדרשו הגדול (חסידים)
חודש תשרי של התעלות ודבקות עבר על קהל חסידי צאנז - זוועהיל, במרכז החסידות ביוניון סיטי, ניו ג'רזי, ארה"ב | החסידים זכו לשאוב מלוא חופניים קדושה מיוחדת, כאשר הם צופים בעבודת הקודש המרוממת והעוצמתית של האדמו"ר במהלך ימי החג והמועד | לקראת החג, מונה 'הויז בחור' (משמש) חדש לאדמו"ר. מינוי זה הגיע לאחר שקודמו בתפקיד זכה להתקרב למשפחת האדמו"ר ונישא למזל טוב אל בתו של האדמו"ר בסוף הקיץ שעבר (חסידים)
שבט של הוד: חג הסוכות והושענא רבה במרכז חסידות 'שבט הלוי' בבני ברק נחוגו ברוב פאר והוד, בצל קודשו של האדמו"ר משבט הלוי | החסידים זכו לשהות בצלו במהלך ימי החג, לחזות בעבודת הנענועים, ולהשתתף בעריכת הטישים המרוממים, שנערכו ברגש רב ובדבקות עילאית (חסידים)
שמחת התורה והחג הגיעה לשיאה באלעד, כאשר המונים מתושבי העיר גדשו את האודיטוריום העירוני למעמד שמחת בית השואבה המרכזית, בראשות המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן. האירוע, שנערך ביוזמת סיעת 'אגודת ישראל' בעיר, היווה גם מעמד הכנה ליום הושענא רבה - יום החותם | בשיאו של השמחה פרץ מחזה יוצא דופן ומרגש, כששני בניו של המשפיע פיזזו במרכז השולחן מול אביהם, כאשר בידיהם אבוקות של אש, תוך שהוא מעודדם בעוז ובשמחה (חסידים)
חג הסוכות ושמחת תורה נחוגו ברוב פאר, הוד והדר אצל זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ, מתוך התרוממות הנפש | במהלך חול המועד ערך הרבי את השולחן הטהור בסוכה הסמוכה לבית מדרשו בעיה"ק ירושלים, |שיא החגיגות נרשם במוצאי שמחת תורה, לאחר הבדלה, החל מעמד הקפות שניות בצל הקודש. הקהל הרחב פיזז בריקודים נלהבים לכבוד התורה, כשהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה והריקודין | בסיום הריקודים, נצפה הרבי בריקוד נלהב במיוחד, כשהוא פורץ בשירת "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" מתוך ערגה וכיסופים לבניין בית המקדש | צפו בתיעוד המלא (חסידים)
חג הסוכות ויום הושענא רבה נחוגו ברוב ששון אצל האדמו"ר מקוזמיר, במרכז החסידות בבני ברק. החסידים התאספו בהיכל בית המדרש וברחבתו, כדי לשאוב ממחיצתו של הרבי בימים הנשגבים| באחד מלילות חול המועד ערך הרבי את השולחן בסוכה ברחבת בית המדרש, כשהוא משמיע דברי תורה וחיזוק בפני כלל חסידיו. לאחר מכן, נכנס הרבי להשתתף במעמד שמחת בית השואבה המרומם שנערך בהיכל בית המדרש. שם פיזז האדמו"ר שעה ארוכה בריקוד נלהב וסוחף, בניגון המפורסם "יש בורא עולם" (חסידים)
לקראת חגי ומועדי תשרי נבנתה אוהל ענק ברחבת ביהמ"ד הגדול של חסידות קרעטשניף י-ם, במרכז החסידות ברחוב אבינועם ילין בירושלים | במהלך ימי חול המועד סוכות ערך האדמו"ר את השולחנות הטהורים באוהל הענק שנהפך לסוכה לימים אלו, מתוך הוד והדר, כשבין לבין מנגנים החסידים עם כינורות לזכר שמחת בית השואבה (חסידים)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
צפו בתיעוד נעלה מחגי תשרי בצל הגאון רבי שלמה קנייבסקי, ראש ישיבת 'קריית מלך' | החל מעבודת הנענועים בסוכתו כשדמות דיוקנו של אביו - מרן שר התורה זצ"ל ברקע מפארת את הסוכה, ובהמשך, בעריכת ההקפות שניות בהיכל ישיבתו הרמה ברוב ששון ושמחה בצאת החג (חרדים)
ביום האישפוזין של יוסף צדיקא, ערך האדמו"ר החדש מקרעטשניף סיגעט את שולחנו בסוכה שהוקמה בחצר בית המדרש של החסידות בעיר הקודש ירושלים | בשיא הטיש חילק האדמו"ר "פרנסה ברויט" (לחם פרנסה) לכלל המשתתפים | ה"פרנסה ברויט" הוא מנהג קודש וסגולה ידועה לשפע ברכה והצלחה | אחד מהמשתתפים ציין שזהו אחד ממנהגי ההנהגה הראשונים של הרבי החדש שנערך בפרהסיה וברוב עם, והחסידים קיבלו את הדברים בהתפעמות ובהתרגשות גדולה (חסידים)
בחצה"ק זידטשוב חגגו בחג הסוכות סעודת הודאה לחתן האדמו"ר, שנפצע אנושות בארה"ב, וחזר לארץ להמשך טיפולים | בשיאו של השמחה עלו כלל הנכדים של האדמו"ר על הפארנצ'עס וקיפצו בעוז לפני זקינם שעודד את השירה בעוז (חסידים)
בלייקווד התורנית, נרשמו בימי חול המועד סוכות רגעים של התעלות חסידית מיוחדת, כאשר האדמו"ר מסקולען ערך את השולחנות הטהורים ברוב פאר בהשתתפות כלל החסידים | המפתיע היה לראות גם רבים מהציבור שאינו חסידי, שהתקבצו בהמוניהם ופיזזו בעוז על הפארנצעס, תוך שהאדמו"ר מעודד את השירה בעוז ובדבקות (חסידים)
צפו בתיעוד ענק מימי חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק נדבורנה ירושלים, בצילו של האדמו"ר, שיצא מגדרו ברוב התלהבות דקדושה במעמד ההקפות שניות | במהלך החג חולקו לילדי החמד תמונות ממסע הרחמים של האדמו"ר לאירופה (חסידים)
ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, ממנהיגי הציבור הליטאי, התפלל ב'הושענא רבה' בביתו הסמוך לישיבת פוניבז', עם מניין מצומצם של מקורבים ובני המשפחה | תיעוד מיוחד בצילו של אדם גדול ביום הגדול (חדשות חרדים)
רשמי קדושה נעלים נרשם במהלך ימי החג בשכונת רמות בירושלים, כאשר מאות מבני הקהילה ומכלל ציבור בני התורה בשכונה נהרו למעמד 'הקבלת פני מרנן ורבנן' מיוחד, ששולב בחגיגת סיום מדהימה של מאה מסכתות, שנערך בקהילת "מסילת ישרים רמות א'" | דוד ארזני מגיש תיעוד מרהיב (חרדים)
אלפי בני ישיבות מעדת תימן התכנסו במלון רמדה בירושלים למעמד הקבלת פני רבו בחול המועד סוכות, לכבוד הגאב"ד הגאון רבי שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה | באירוע שנערך זו השנה הרביעית ביוזמת יו"ר ועדת הבריאות ח"כ יונתן משריקי, נשאו דברים גדולי רבני העדה התימנית | צפו בתיעוד (חרדים)