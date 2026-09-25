יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, נתן הבוקר (יום ו') צו ארעי לעמותת "שקל הטהור" הקשורה לחסידות סאטמר. הצו אוסר על העמותה להעניק לבוחרים כסף במטרה להשפיע עליהם שלא להצביע, להציע להם זאת או להבטיח להם זאת.

העתירה הוגשה על ידי התנועה למען איכות השלטון, שטענה כי העמותה החלה להעניק "תמיכות" בשווי 200 דולר לאנשי החסידות המצהירים שאינם מצביעים בבחירות. לטענת התנועה, מדובר בהפרה של האיסור על שוחד שלא להצביע.

סעיף 122(1) לחוק הבחירות לכנסת קובע איסור לתת או להציע "שוחד על מנת להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת". יו"ר ועדת הבחירות קבע שלפי הראיות שצורפו לעתירה, קיים חשש כבד להפרת הדין שיורדת לשורש דיני הבחירות.

על פי התוכנית שפורסמה בעבר, המענקים אמורים להיות מחולקים לאלו הנמנים עם חוגי "העדה החרדית". השנה הורחב מעגל הזכאים לכלול גם קהילות נוספות ברחבי המגזר החרדי שהתחייבו שלא לקחת חלק בבחירות.

סאטמר: קמפיין בחירות במיליוני דולרים חיים כהן | 24.09.26

קרן "שקל הטהור" הסאטמרית נוסדה לפני כ-13 שנה על ידי האדמו"ר מסאטמר, והיא מעניקה מענקים למי שמתנזרים מקבלת תקציבים ממדינת ישראל. במוצאי יום הכיפורים האחרון, קיבל האדמו"ר מסאטמר סקירה מקיפה מעסקני הקרן על היערכות החלוקה והרחבתה לקהילות נוספות.