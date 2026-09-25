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הליך משפטי

ועדת הבחירות נגד חלוקת כספי סאטמר: צו ארעי לעמותה

השופט נעם סולברג נתן צו ארעי לעמותת 'שקל הטהור' • התנועה למען איכות השלטון טענה שהעמותה מעניקה 200 דולר למי שמצהיר שאינו מצביע

צ'ק מעמותת שקל הטהור (צילום: באדיבות המצלם)

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, נתן הבוקר (יום ו') צו ארעי לעמותת "שקל הטהור" הקשורה ל. הצו אוסר על העמותה להעניק לבוחרים כסף במטרה להשפיע עליהם שלא להצביע, להציע להם זאת או להבטיח להם זאת.

העתירה הוגשה על ידי התנועה למען איכות השלטון, שטענה כי העמותה החלה להעניק "תמיכות" בשווי 200 דולר לאנשי החסידות המצהירים שאינם מצביעים בבחירות. לטענת התנועה, מדובר בהפרה של האיסור על שוחד שלא להצביע.

סעיף 122(1) לחוק הבחירות לכנסת קובע איסור לתת או להציע "שוחד על מנת להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת". קבע שלפי הראיות שצורפו לעתירה, קיים חשש כבד להפרת הדין שיורדת לשורש דיני הבחירות.

על פי התוכנית שפורסמה בעבר, המענקים אמורים להיות מחולקים לאלו הנמנים עם חוגי "העדה החרדית". השנה הורחב מעגל הזכאים לכלול גם קהילות נוספות ברחבי המגזר החרדי שהתחייבו שלא לקחת חלק בבחירות.

קרן "שקל הטהור" הסאטמרית נוסדה לפני כ-13 שנה על ידי האדמו"ר מסאטמר, והיא מעניקה מענקים למי שמתנזרים מקבלת תקציבים ממדינת ישראל. במוצאי יום הכיפורים האחרון, קיבל האדמו"ר מסאטמר סקירה מקיפה מעסקני הקרן על היערכות החלוקה והרחבתה לקהילות נוספות.

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