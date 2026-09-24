הישג מתוק ואחרון לגפני רגע לפני החג • מעייריב

1. האדמו"ר שובר שיאים: ירד 8 קומות ברגל

רגעי הוד ומופת כבשו את הרשת כאשר האדמו"ר מדושינסקיא הגיע לביקור בקומה השמינית בבניין יוקרתי בירושלים. כשגילה שהמעלית מלאה בפועלים ערבים שמיהרו לפנות את מקומם מתוך כבוד, סירב הרבי בתוקף להטרידם. הוא התעקש להישאר איתם וצעד ברגל את כל שמונה הקומות למטה, במעשה אצילות שקידש שם שמיים והמיס לבבות רבים ברחבי המגזר.

2. הסיוט באוקראינה: חסיד ברסלב גויס כרופא

עשרה ימים של חרדה ונתק מוחלט הגיעו לסיומם המטלטל: יונתן קרלינסקי, חסיד ברסלב בן 49 מביתר עילית, נעצר בגבול אוקראינה-רומניה בדרכו לאומן עקב חובת גיוס ישנה. מאחר שהוא רופא במקצועו ושירת בעבר בצבא המקומי, הרשויות דחו את טענותיו ושילבו אותו כרופא צבאי בבסיס עורפי בחרקוב. פדרציית הקהילות היהודיות ושליחי חב"ד דואגים לו כעת לאוכל כשר ולצרכי החג במעצר.

3. מכתב אש: גדול הדור נגד הקנאים המזויפים

בעקבות גל ההתנכלויות הפרועות ופריצת הקיצוניים לשיעוריו של ראש ישיבת פתחי עולם, הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון, שבר מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שתיקה. במכתב תמיכה חריף וחסר תקדים הוא כינה את האלימות "קנאות מזויפת" ו"חילול השם", וחיזק בחום את ידי ראש הישיבה להמשיך להרביץ תורה ולקרב לבבות למרות הכל, במסר חד-משמעי לעולם הישיבות.

4. מיליונים נגד הבחירות: סאטמר שוברת את הכלים

בזמן שהמפלגות החרדיות מתרוצצות ללקט קולות בשטח, בחסידות סאטמר שולפים את הארטילריה הכבדה: פתיחת קמפיין ענק נגד ההצבעה לכנסת המגובה בעשרות מיליוני שקלים. דרך קרן "שקל הטהור", החסידות מחלקת מענקי ענק לאלפי נמענים מ"העדה החרדית" ולקהילות נוספות שהתחייבו להחרים את הקלפיות. המהלך אושר בידי האדמו"ר ונועד להבטיח את עצמאות החינוך החרדי ללא שום מימון ממשלתי.

5. ניצחון ענק לגפני: בג"ץ שחרר 286 מיליון שקל

מכה אדירה לעותרים וניצחון פוליטי מהדהד לח"כ משה גפני: בית המשפט העליון הורה על שחרור מלא של כלל התקציבים המוקפאים לחינוך החרדי ולשכר הגננות, בסכום כולל של 286 מיליון שקל. לאחר חודשים של מאבק משפטי עיקש וגיבוי מקצועי של יועמ"שית הכנסת, הסכום העצום משוחרר כעת ויגיע ליעדו, מה שמציל את מערכת החינוך מקריסה כלכלית קרובה.