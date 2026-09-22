הישיבה שהתקיימה היום

ב'דגל התורה' משדרים עסקים כרגיל. היום (שלישי) התכנסו חברי הכנסת המיועדים של התנועה לישיבת עבודה והיערכות, כאשר לראשונה זה עשרות שנים — חבר הכנסת יעקב אשר יושב בראש השולחן, ללא נוכחותם של חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב שהודחו מהרשימה.

על פי ההודעה הרשמית שפורסמה על ידי דובר ח"כ גפני, יעקב מורגנבסר, נכתב: "לקראת פתיחת קמפיין הבחירות, מועמדי דגל התורה לכנסת התכנסו היום בצהריים". עוד נמסר: "המועמדים התכנסו לישיבת עבודה והיערכות לקראת פתיחת קמפיין הבחירות, במסגרתה נדונו המסרים המרכזיים, סדרי העבודה והפעילות המתוכננת לשבועות הקרובים". בישיבה שנערכה בבית 'דגל התורה' בבני ברק, השתתפו חברי הכנסת המכהנים יעקב אשר ויצחק פינדרוס, לצד חברי הכנסת המיועדים: משה רוזנטל, יהודה וייספיש, דודי זלץ, דוד אוחנה, וכן חבר הכנסת לשעבר אליהו ברוכי, שנדחק למקום כמעט ולא ריאלי ברשימה.

בכינוס בשבוע שעבר - רייך, פינדרוס, אשר, גפני, מקלב ושפירא ( צילום: דוברות דגל התורה )

כזכור, בשבוע שעבר — ימים ספורים לאחר הדחתם של הח"כים הוותיקים משה גפני ואורי מקלב בדרך שעוררה ביקורת רבה — נערכה בבית 'דגל התורה' בבני ברק ישיבת "התנעה והיערכות לקראת הבחירות", בה השתתפו זה לצד זה הח"כים המודחים והמועמדים החדשים ברשימה.

באותה ישיבה השתתפו מועמדי הרשימה — יו"ר 'דגל התורה' החדש שאמור לשמש גם כיו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יעקב אשר, ח"כ יצחק פינדרוס, משה רוזנטל, יהודה ויספיש, דוד זלץ, דוד אוחנה ואליהו ברוכי. כמו כן השתתפו יו"ר תנועת דגל התורה ח"כ משה גפני, חבר ההנהלה ח"כ אורי מקלב, יצחק רייך, מנהל המחלקה המוניציפאלית מנחם שפירא ומנהל המפלגה משה שיפמן.

באותה ישיבה דנו המשתתפים בהיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה-26 ובדרכים להנעת מצביעים ביום הבחירות שיצביעו לרשימה המשותפת 'יהדות התורה' עם 'אגודת ישראל' והמפלגה החדשה של ח"כ מאיר פרוש. גורם שנכח בישיבה מסר כי הישיבה נמשכה למעלה משעה ונערכה בשיתוף פעולה מלא של גפני ומקלב יחד עם הנציגים החדשים.