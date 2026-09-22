במהלך כנס בחירות דרמטי, עיתונאי "כיכר השבת" אלי גוטהלף הטיח בשר איתמר בן גביר שאלה בוערת על הדילמה של צעירים חרדים המבקשים לתמוך בימין אך חוששים מההיבט הרוחני. בתשובתו, הבהיר בן גביר בגאווה כי רב המפלגה הוא הרב דוב ליאור, לצד רבו האישי הרב יהודה קרויזר.

2. אבל כבד: פטירתו הפתאומית של הגבאי ביו"כ

חסידות טאהש בקנדה הוכתה בהלם מוחלט עם פטירתו הפתאומית ביום הכיפורים של הרה"ח ר' אליהו שפיטצער זצ"ל, בן 81. המנוח, ששימש כגבאי מסור של בית המדרש ומחנך דגול, נודע במיוחד בשל אותו מכתב מרטיט שבו העביר את סגולת רפואתו המובטחת מהרבי מטאהש לאדמו"ר מויז'ניץ.

ראש ישיבת סלבודקה צועד לבדו בבני ברק בבלי | 18.09.26

3. זעקת ראש הישיבה: הביקורת על ההתפרקות במוצאי החג

במהלך טיש נעילת החג באהל הענק באלעד, יצא ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר בביקורת נוקבת נגד הבהילות והצפירות בכבישים מיד עם צאת יום הכפורים. בהתבסס על פנינים מהפטרת יונה, קרא ראש הישיבה לחסידים להישאר תחת הנהגת שמים מתוך רוגע, סבלנות ושמירת קדושת היום אל תוך השנה החדשה.

4. רעידת אדמה פוליטית: דגל התורה מתכנסת בלעדי גפני

למרות ניסיונות השידור של עסקים כרגיל, מפלגת 'דגל התורה' התכנסה באולמי קונקורד לישיבת היערכות לבחירות בראשות יעקב אשר, וללא משה גפני. סביב השולחן התיישבו חברי הכנסת לצד נבחרת חדשה של מועמדים צעירים, בעוד שח"כ אליהו ברוכי נדחק למקום לא ריאלי ברשימה הסופית המתרעננת לקראת הקמפיין.

5. סוף עידן הקראוונים: ישיבת כנסת יחזקאל עוברת לקבע

לאחר שני עשורים ארוכים של סכנה בטיחותית, איומי סגירה חריפים מרשויות הכבאות וניתוקי חשמל חוזרים, ישיבת "כנסת יחזקאל" באלעד הורסת סוף כל סוף את הקראונים המיתולוגיים. בני הקיבוץ צפויים לחגוג את שמחת תורה במבני הקבע הדו-קומתיים החדשים, המכילים כ-128 מיטות ומספקים סביבת לימודים בטוחה.