אירוע מצער התרחש בליל יום הכיפורים בישיבת 'תפארת הלוי' הגדולה באלעד. בחורי הישיבה שבו מתפילת ערבית של יום הכיפורים וגילו לתדהמתם כי גנב ניצל את שעות התפילה הקדושות ופרץ לחדרי הפנימייה.

הבחורים התרעמו כשגילו שכל האורות בחדרים דלוקים, וכי גנב עבר בין החדרים וגנב סכומי כסף ניכרים. הגנב פעל בזמן שכל בחורי הישיבה שהו בבית המדרש לתפילה, עבר בין החדרים בפנימייה וגנב סכומי כסף שונים שהיו בחדרי הבחורים.

בין הסכומים שנגנבו: 1,600 שקל, 2,000 שקל, 100 שקל, 150 שקל וסכומים נוספים.

הפגיעה הכואבת ביותר הייתה גניבת סכום של 3,000 שקלים שבחורי הישיבה עמלו לאסוף בערב יום הכיפורים במקוואות בעיר. כספים אלו נועדו לממן את סדרי ה'רצופות' בלילות שבת הארוכים — מנהג מקובל בישיבות שבו הבחורים לומדים בלילות שבת ברציפות.

הבחורים גילו את הפריצה מיד עם שובם מתפילת ערבית, כאשר מצאו את האורות דלוקים בכל החדרים — דבר שהעיד על כך שאדם זר ביקר במקום בזמן שהם היו בתפילה. הם החלו לבדוק את חדריהם וגילו את היקף הגניבה.