בלוויה קורעת לב שהתקיימה בחצות הלילה של מוצאי יום הכיפורים, ליוו המונים למנוחות את הרה"ח רבי אברהם יצחק ריינר זצ"ל, מחשובי קהילת עדת ירושלים 'המתמידים' בביתר עילית. המנוח זצ"ל הסתלק לבית עולמו בגיל 63, בעיצומה של תפילת נעילה – התפילה שבה שימש כחזן קבוע במשך עשרות שנים.

הפטירה הפתאומית הותירה את הקהילה בשכול עמוק. בשנה האחרונה סבל המנוח ממחלה קשה לאחר שעבר ניתוח, ולא שב לאיתנו.

הרה"ח רבי אברהם יצחק ריינר זצ"ל נולד בז' באב תשכ"ג לאביו, הרה"ח רבי אליהו ריינר זצ"ל, מדמויות ההוד הבולטות בשכונת מאה שערים ומתלמידיו המובהקים של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. בהגיעו לפרקו, נישא לרעייתו תחי', בתו של הרה"ח ר' ברוך ראובן שלמה רובין זל"ה.

במשך שנים רבות שימש המנוח זצ"ל כמחנך במסירות בתלמוד תורה 'קמניץ', שם גידל וחינך דורות של תלמידים בדרכי החינוך המאירות שלו. לפרנסתו, עבד כמומחה ב'רעדלער' במאפיית המצות של 'הבריסקערס'.

עוד בצעירותו, בשנת תשמ"ו, הפתיע בעמלו התורני כאשר הוציא לאור פירוש ייחודי ומאיר על סדר ההושענות לחג הסוכות ולהושענא רבא – חיבור מבואר על דרך הפשט המבוסס על דברי מפרשי התנ"ך, המחזור והסידור. הספר יצא לאור עוד בטרם נפוצו המחזורים המבוארים הקיימים היום.

עשרות שנים שימש המנוח זצ"ל כחזן קבוע בתפילת נעילה בבית המדרש 'המתמידים' בעיר ביתר עילית. ואת נשמתו הזכה החזיר לבוראו בשעה נעלה זו, בעת שעמד לפני התיבה.

מסע הלוויה יצא בחצות הלילה של מוצאי יום הכיפורים מבית הלוויות שמגר בירושלים, ומשם המשיך להר המנוחות, שם נטמן המנוח זצ"ל למנוחת עולמים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.