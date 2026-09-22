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סיום עידן הקראוונים

אחרי 20 שנה בקראוונים: הישיבה עוברת למבנה קבוע

ישיבת כנסת יחזקאל בראשות הגאון הרב ברוך מרדכי אטינגר מסיימת עידן: בני הקיבוץ יעברו למבני קבע חדשים עם 128 מיטות • המעבר מגיע לאחר התרעות כבאות וניתוק חשמל

ישיבת כנסת יחזקאל, הממוקמת בכניסה לעיר ופועלת בראשות הגאון הרב ברוך מרדכי אטינגר שליט"א, עומדת בימים אלה בפני מעבר היסטורי: לאחר כעשרים שנה שבהן שכנו בני הקיבוץ במבנים ייבילים, הם עתידים לעבור למבני קבע חדשים.

הקראוונים, ששימשו את הישיבה במשך שנתיים עשורים, החלו להיהרס בימים האחרונים לקראת המעבר. במקומם יוקמו מבני קבע דו-קומתיים, שהעבודות עליהם בוצעו במשך תקופה ארוכה מחוץ לשטח הישיבה, כדי שלא להפריע לסדרי הלימוד הקבועים.

בהנהלת הישיבה מקווים להשלים את התקנת המבנים החדשים עד תחילת זמן החורף הבעל"ט. במבנים החדשים יוכלו להתאכסן כ-128 בחורים.

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