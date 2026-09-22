ישיבת כנסת יחזקאל, הממוקמת בכניסה לעיר אלעד ופועלת בראשות הגאון הרב ברוך מרדכי אטינגר שליט"א, עומדת בימים אלה בפני מעבר היסטורי: לאחר כעשרים שנה שבהן שכנו בני הקיבוץ במבנים ייבילים, הם עתידים לעבור למבני קבע חדשים.

הקראוונים, ששימשו את הישיבה במשך שנתיים עשורים, החלו להיהרס בימים האחרונים לקראת המעבר. במקומם יוקמו מבני קבע דו-קומתיים, שהעבודות עליהם בוצעו במשך תקופה ארוכה מחוץ לשטח הישיבה, כדי שלא להפריע לסדרי הלימוד הקבועים.

בהנהלת הישיבה מקווים להשלים את התקנת המבנים החדשים עד תחילת זמן החורף הבעל"ט. במבנים החדשים יוכלו להתאכסן כ-128 בחורים.