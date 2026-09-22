במעמד נדיר ומרגש, עלה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, ראש ישיבת רשב"י, לראשונה בחייו לאתרא קדישא במירון. המסע התקיים בימי עשרת ימי תשובה, ביום י"ג מידות הרחמים, כאשר ראש הישיבה הגיע להעתיר בתפילה על ציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.

הגרמ"צ יצא בשעות הבוקר המאוחרות ברכב הספרינטר המיוחד, שבעבר שימש את מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, וכיום משמש את הגאון רבי משה שטרנבוך. בשעות אחר הצהריים הגיע ראש הישיבה לציון התנא האלוקי, שם התפלל והעתיר לפני השי"ת.

במהלך השהייה במירון, העתיר הגרמ"צ בתפילה עבור תורמי המגבית ההיסטורית "מסרתי נפשי" שנערכה בקיץ האחרון לטובת החזקת בית המדרש והישיבה הקדושה. כמו כן ערך ראש הישיבה תפילות "מי שברך" מיוחדות לרפואה שלימה עבור גדולי ישראל – האדמו"ר מויז'ניץ והאדמו"ר מבעלזא. חבר מתלמידיו הקרובים של ראש הישיבה ליוו אותו במסע התפילה המיוחד.