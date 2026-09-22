ברוך דיין האמת: הלם כבד פקד את חסידות טאהש שבקנדה עם פטירתו הפתאומית של הרה"ח ר' אליהו שפיטצער זצ"ל, מזקני החסידים ומדמויות ההוד של החצר. המנוח זצ"ל, שכיהן במשך עשרות שנים כגבאי בית המדרש הגדול בקריית טאהש, התמוטט במהלך יום הכפורים והשיב את נשמתו הטהורה לבוראו בהיותו בן 81.

הרה"ח ר' אליהו זצ"ל נולד לאביו הרה"ח ר' מאיר משה שפיטצער זצ"ל. את רוב שנותיו הקדיש לחינוך תשב"ר, כשהעמיד דורות של תלמידים ביראת שמים טהורה. במקביל, שימש במשך עשרות בשנים כגבאי בית המדרש הגדול של החסידות, והיה אחראי על קבלת הפנים של כל אורח ובא בשעריה.

במסירות נפש ממש ניהל את מערך הכנסת האורחים במקום. מכריו מספרים כי בשבתות היה דואג תחילה לכך שכל אורח יסעוד וישבע את נפשו, ורק לאחר מכן היה פונה לביתו לערוך את סעודת השבת שלו. הוא התאפיין במאור פנים תמידי, בצדקות מופלאה ובקשר נפשי עמוק אל האדמו"ר הרה"ק מטאהש זי"ע.

המחווה המרטיטה לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ

תביעת דיבה על תגובה בת שתי מילים בבלי | 18.09.26

שמו של המנוח זצ"ל עלה לכותרות בקרב חסידים ואנשי מעשה לפני כשנתיים. כאשר נודע דבר מחלתו של האדמו"ר מויז'ניץ, שהיה קשור בלב ובנפש אל האדמו"ר הרה"ק מטאהש זי"ע אשר חיבבו והעריצו בקדושה יתירה, כתב הרה"ח ר' אליהו זצ"ל מכתב נורא הוד.

במכתבו חשף כי חלה בעבר במחלה קשה, אך האדמו"ר מטאהש זי"ע הבטיחו אז כי יתרפא לחלוטין "ב-100%". בשל כך הודיע במכתב כתוב וחתום כי הוא מעביר את ברכת הבריאות והרפואה שקיבל במלואה לטובת האדמו"ר מויז'ניץ, מתוך אמונה שלמה שהרבי מטאהש זי"ע מן השמים מסכים לצעד זה.