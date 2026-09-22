הרבנית חנה רוטנברג ע"ה נפטרה לאחר מחלה קשה

ברוך דיין האמת: בשעות האחרונות הגיעה הבשורה המרה על פטירתה של הרבנית מרת חנה רוטנברג ע"ה, בת שבעים ושתיים שנים, לאחר מחלה קשה שסבלה בדומיה.

המנוחה ע"ה הייתה רעייתו של הגאון רבי ישעיהו פינחס רוטנברג, רב בית הכנסת הגר"א בשכונת בית וגן בירושלים ומחבר ספר 'מנחת פרי'. היא נודעה כמחברת הספר רב המכר 'איך לא ידעתי' ומרצה בולטת להנצחת גבורת הרוח בשואה.

המנוחה ע"ה נולדה באנטווערפן שבבלגיה לאביה, הרה"ח ר' שלום דוד הורוויץ זצ"ל, שהיה ממקימי ומשקמי היהדות החרדית באירופה לאחר מלחמת העולם השנייה. האב זצ"ל היה מראשי אגודת ישראל באנטוורפן, מזקני חסידי אלכסנדר ובעל צדקה וחסד שקבע עיתים לתורה עד יומו האחרון. הוא שרד את תופת השואה והדגיש תמיד כי ניצח את הנאצים בכך שגידל דור למופת.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הגאון רבי ישעיהו פינחס רוטנברג שליט"א, מגדולי מורי ההוראה בירושלים. במשך עשרות שנים עמדה לימינו במסירות אין קץ וביטול עצמי מוחלט, כשהיא מסירה כל קושי מדרכו כדי לאפשר לו להרביץ תורה ולהפיץ את דבר ה' זו הלכה ברחבי הארץ ובתפוצות.

האדמו"רים הגיסים נועדו בירושלים חיים כהן | 16.09.26

המנוחה ע"ה נודעה במידותיה הנעלות: היא רדפה צדקה וחסד, שקדה על טובת הזולת, הייתה "משכיל אל דל" והאירה פנים לכל אדם בחן ובחסד מופלא. כל צאצאיה היו תמיד על לוח לבה, כשהיא מעודדת ומשמחת אותם בכל עת.

כבת לדור השני לניצולי שואה, הקדישה המנוחה ע"ה את חייה להחדרת המסר של התקומה והאמונה. היא כתבה והרצתה בהתמסרות עצומה על סיפורי הגבורה היהודית וקיום המצוות במחנות ההשמדה. ספרה 'איך לא ידעתי', הרצאותיה הרבות ומסעותיה המרגשים שליוותה לפולין הפכו למגדלור של זיכרון ואמונה עבור רבים.

בשנים האחרונות חלתה במחלה קשה. בגבורה יהודית אצילית בחרה לסבול בדומיה, מבלי לגלות לאיש את דבר מחלתה, והכול כדי שלא לצער את אמה הישישה תחי'.

הלוויתה תצא הערב (שלישי) בשעה 21:00 מרחבת בית הכנסת הגר"א ברחוב הפסגה 49, שכונת בית וגן בירושלים, בדרכה להר המנוחות, שם תטמן למנוחת עולמים.

המשפחה יושבת שבעה בבית המנוחה ברחוב עוזיאל 82, בית וגן, ירושלים עד ערב החג.

אמה תחי' והגב' איתן והגב' רפפורט ישבו בבית האבלים בירושלים ביום רביעי בשעות 11:00–12:30 ומשעה 16:00–19:00, וביום חמישי ושישי בביתה ברחוב הר סיני 16 בבני ברק.

הבן הרה"ג ר' מרדכי ישב בביתו ביום שישי ערב החג ברחוב רשב"י 36 במודיעין עילית.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.