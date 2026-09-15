במעמד צנוע ומרגש שנערך הבוקר (יום שלישי) בירושלים, נחתמה מגילת היסוד למרכז העולמי ובית המדרש 'פני מנחם', שיוקם על שטח נרחב שהוקצה לאחרונה על ידי עיריית ירושלים ברחוב תורה מציון, במקום שבו פעלה בעבר קריית רשות השידור.

במעמד נכחו ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, בני האדמו"ר הרה"ק בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע – הגאונים רבי יעקב מאיר אלתר ורבי דניאל חיים אלתר, לצד רבני הקהילה ובהם הגאון רבי בצלאל וקסלשטיין, וזקני וחשובי הקהילה.

ראש הישיבה ערך טיש 'לחיים' קצר, ולאחר מכן חתמו הוא ואחיו הרבנים על מגילת היסוד, שתיטמן במקום במעמד הנחת אבן הפינה המתוכנן להתקיים בהמשך.

לפני המעמד עלו ראש הישיבה ואחיו הרבנים על גזוזטרה מיוחדת שהוקמה במקום, והשקיפו על השטח שבו יוקם בית המדרש. מנכ"ל המוסדות הרב נחמן וידיסלבסקי והאדריכל ר' אהרן אסטרייכר פרשו את התוכניות והצביעו על המתחם הענק שיכלול בית מדרש מפואר, שטיבלאך לתפילה, מקווה טהרה, אולם שמחות, תלמוד תורה וגני ילדים. ראש הישיבה הגיב: "את בית המדרש יש צורך לתכנן, אך בית המקדש ירד ויבנה אף ללא תוכניות".

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מנחה המעמד, מנהל הסמינר הישן הרב ישראל הכהן לוין, הביע תמיהה מדוע מתקיים המעמד דווקא בימים שבין כסה לעשור, וכי לא נמצא מועד הולם יותר. כתשובה הוא ציטט את דבריו של האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' זי"ע, שאמר לפני יובל שנים בעת מעמד הנחת אבן הפינה לבית המדרש שהוקם על שם האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' זי"ע: "ישיבה נבנית בדמעות".

"גם אנו נאמר על אותו משקל", הכריז, "שבית המדרש לא נבנה מאבנים אלא מדמעות, מכיסופין ומרצונות להתקרב ולהתרומם לה', שהניעו את בני הקהילה לבנות בית לה', והם זוכים לראות את קרבנם לרצון".

בסיום דבריו הזכיר לטובה את מנכ"ל המוסדות הרב נחמן וידסלבסקי הפועל ללא לאות למען הקהילה, לצד מניחי היסוד: הרב ישראל מרדכי צישינסקי והרב שאול יחיאל מרגליות.

ראש ישיבת 'פני מנחם' הגאון רבי דניאל חיים אלתר מנה בדבריו את ראשי השושלת, החל מהרה"ק בעל ה'חידושי הרי"ם' זי"ע שישב בכבודו של עולם, אך כשראה שהאמת בוערת בפרשיסחא, לא היסס עזב את מקומו ויצא לדרך חדשה על אף הרדיפות שעבר. ומעשי אבות סימן לבנים – ליוצאי חלציו, אדמורי השושלת שמסרו נפשם לגדל ולהעמיד תורה ויראת שמים של אמת. גם כיום, בהנהגת ראש הישיבה, זוכים אנו לראות סייעתא דשמיא גלויה הניכרת על כל צעד ושעל, להעמיד דרך למבקשי ה', על אף ההקרבה הלא קלה, בפרט בהצלחתם ופריחתם של מוסדות החינוך 'פני מנחם' ובבניית בית המדרש הגדול בעזרת ה'.

במרכז המעמד נשמעו דברי תורה מפי ראש הישיבה, שהזכיר את דברי הרמב"ן המפורסמים על מטרת בית הכנסת: "שיתקבצו לשם ויודו לקל שבראם ויאמרו לו בריותיך אנחנו". עלינו להודות בכל יום על החסדים שאנו זוכים לראותם בגלוי, אך עיקר ההודאה היא בבית הכנסת, על ידי "ויאמרו לו בריותיך אנחנו" – לא די להודות, אלא לשנות את עצמנו. כנאמר "נתן ארצם לנחלה – נחלה לישראל עבדו". כלומר, אמנם נכנסים אנו לשטח ובניין בית כנסת, אך אין לשכוח את העיקר, את ה'נחלה לישראל' – שרוצים להיות 'עבדו', כשהמטרה היא "ויאמרו לו בריותיך אנחנו".

לאחר מכן הקריא בכור הבנים, הגאון רבי יעקב מאיר אלתר, את נוסח מגילת היסוד שנכתבה על ידי גדולי העדה. במגילה מגוללת דרכה של הקהילה שהוקמה יש מאין לפני שבע שנים, בדרכה ומורשתה של חסידות פרשיסחא קאצק וגור, שחינכו שלא לתת להרגל להחליש את הרוח הפנימית, אלא לחפש דרכים להתחדשות והתעוררות הלב, בדרך של יגיעה בתורה בעומקה של הלכה, עבודת המידות בויתור ולימוד זכות.

כעת נערכים במוסדות 'פני מנחם' לגשת לבניין המרכז העולמי, שצפוי לכלול בית מדרש ענק ורחב ידיים, היכל תורה, חדרי שטיבלך שיתנו מענה למצוקת בתי הכנסת באיזור, מקווה טהרה, אולם שמחות, מפעלי עזרה וסיוע לקהילה, תלמוד תורה וגני ילדים – לרווחת כל קהל תושבי האיזור ואלפי מבקשי ה' הבאים תמידים כסדרם ללמוד תורה ולשמוע לקח מפי הגאון הצדיק ראש הישיבה.