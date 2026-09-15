ימי ראש השנה תשפ"ז בחצר ויז'ניץ התאפיינו ברגעי התעלות והתרוממות רוח, כאשר אלפי חסידים מכל קצוות תבל הגיעו להסתופף בצל האדמו"ר במהלך ימי החג.

בערב החג, בשעות הערב המאוחרות, נערכה אמירת סליחות "זכור ברית" בנוכחות קהל החסידים, ובמהלכה נרשמו רגעי קדושה מיוחדים. בסמוך לכך זכו חברי המקהלה להיכנס אל חדרו של האדמו"ר ולהשמיע בפניו את המארש החדש שהוצא לאור לקראת השנה החדשה.

האורחים הרבים שהגיעו מחוץ לארץ עברו בערב ראש השנה לקבל ברכת שנה טובה מפי קדשו של האדמו"ר, וזכו להתברך לקראת השנה החדשה.

רגע מיוחד נרשם כאשר העסקן הר"ר יוסף אריה כץ מארצות הברית הגיש לפני האדמו"ר מחזור נדיר ששימש את האדמו"ר הרה"ק בעל ה"אמרי חיים" זיע"א.