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ראש השנה תשפ"ז

אלפי חסידים בראש השנה בחצר ויז'ניץ | גלריה מרהיבה

מרגעי הסליחות ועד נעילת החג: תיעוד מרומם מימי ראש השנה תשפ"ז בחצר ויז'ניץ | חברי המקהלה זכו להיכנס לחדרו של האדמו"ר שליט"א להשמיע את המארש החדש

ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)

ימי ראש השנה תשפ"ז בחצר ויז'ניץ התאפיינו ברגעי התעלות והתרוממות רוח, כאשר אלפי חסידים מכל קצוות תבל הגיעו להסתופף בצל האדמו"ר במהלך ימי החג.

בערב החג, בשעות הערב המאוחרות, נערכה אמירת סליחות "זכור ברית" בנוכחות קהל החסידים, ובמהלכה נרשמו רגעי קדושה מיוחדים. בסמוך לכך זכו חברי המקהלה להיכנס אל חדרו של האדמו"ר ולהשמיע בפניו את המארש החדש שהוצא לאור לקראת השנה החדשה.

האורחים הרבים שהגיעו מחוץ לארץ עברו בערב ראש השנה לקבל ברכת שנה טובה מפי קדשו של האדמו"ר, וזכו להתברך לקראת השנה החדשה.

רגע מיוחד נרשם כאשר העסקן הר"ר יוסף אריה כץ מארצות הברית הגיש לפני האדמו"ר מחזור נדיר ששימש את האדמו"ר הרה"ק בעל ה"אמרי חיים" זיע"א.

ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)
ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר (ערב ומוצאי ראש השנה בחצר ויז'ניץ | צילום: יהושע פרוכטר)

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