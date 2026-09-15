אלפי חסידים מחצר סערט ויז'ניץ זכו לבלות את ימי ראש השנה במרכז החסידות בחיפה, בצל קודשו של האדמו"ר.

במהלך תפילות החג ירד האדמו"ר לפני התיבה כמנהג אבותיו הקדושים, אדמו"רי השושלת, והחסידים זכו לשמוע את קולו בקודש. בשעת העליות לתורה בשני ימי החג, ערך האדמו"ר מעמד מיוחד של 'מי שברך' לרפואתו השלמה של האדמו"ר מויז'ניץ.

רגע מרכזי של החג התרחש במהלך השולחן הטהור שנערך בליל יום שני של ראש השנה: במשך שעות ארוכות חילק האדמו"ר למעלה מ-3,000 רימונים לכלל החסידים, מהצעירים ביותר ועד המבוגרים שבהם.

לצד ההתרוממות הרוחנית, נרשמה תקלה במהלך תפילת מוסף ביום השני של החג: נתיך בלוח החשמל המרכזי נשרף, והדבר גרם להשבתת מערכת המיזוג האוויר בהיכל בית המדרש הגדול. החסידים המשיכו בתפילתם בהתרגשות למרות התנאים.

תיעוד מרשים מתעד את ימי החג, החל מערב החג כאשר המוני החסידים הגיעו להיכל בית המדרש הגדול וחיפשו את מקומותיהם, ועד לסיום החג בשולחן הטהור שערך האדמו"ר מתוך התרוממות נפש.