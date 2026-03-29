שבוע לפני חג הפסח, הגיע האדמו"ר מסערט ויז'ניץ למאפיית מצות מיוחדת, בה עמלו פרחי החסידים על הכנת המצות לקראת החג. האדמו"ר עקב מקרוב אחר ההקפדה על הידורי הכשרות, ובסיום האציל ברכת קודשו לכלל העובדים (חסידים)
ברוב התרגשות חגגו תושבי חיפה מעמד הכנסת 'ספר תורה' חדש אל היכל ביהמ"ד 'קהל חסידים' המפורסם בזהירותו המופלגת באיסור דיבור בתפילה, נדבת הרב אברהם אהרן פרנקל מהעיר ביתר • לפני המעמד נהרו רבנים ואדמו"רים לכתוב אותיות אחרונות בספר • האדמו"ר מסערט ויז'ניץ פיאר את המעמד והרעיף ברכות לרוב על התורם והקהל שחגגו את כבודה של תורה (חרדים)
מתוך רגשי קודש נעלים, הניח האדמו"ר מסערט ויז'ניץ תפילין לנכדו חתן המצוות, הבחור כמר משה יהושע הגר, בן לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר | לאחר התפילה ערך האדמו"ר טיש 'לחיים' מרומם, בו שוררו החסידים ניגוני הודיה ושמחה בחדותא דמצווה | בסיום המעמד ליווה קהל החסידים את הרבי למעונו בשירה ובזימרה (חסידים)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ פיאר בהופעתו הכבודה את מעמד "אדירי התורה" למצטייני כולל 'מתיבתא להוראה' בעיה"ק ירושלים, שבראשות בנו יקירו וחביבו הרה"צ רבי שלום עוזר הגר | במהלך המעמד שמעו הנאספים דברי נועם מפי הרבנים, וזכו לקבל את ברכת הקודש מהאדמו"ר בצירוף שי נאה – גביע ויז'ניץ לקידוש (חסידים)
ברוב שמחה וחדווה נערך בהיכל הישיבה לצעירים 'סערט ויז'ניץ' בחיפה, מעמד כביר 'לכבודה של תורה' – חלוקת אותות הצטיינות לתלמידי הישיבה על עמלם הרב בידיעת התורה בעומק וברוחב | המעמד נערך עם סיום ימי החזרה הרבתית, בה שיננו התלמידים את כל החומר הנלמד מתחילת הזמן ועד עתה |את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, אשר נשא דברות קודשו במרכז המעמד, בהמשך פצח הרבי בריקוד נלהב לפני הבחורים | בסיום המעמד עברו התלמידים בסך לקבלת תעודות ההצטיינות מידי האדמו"ר (חסידים - עולם הישיבות)
בקול רינה ותודה והמון חוגג נחגגה ברמת ויז'ניץ בחיפה שמחת הכנסת ספר תורה, נדבת לבו הטוב של הרה"ח ר' נפתלי קליין משב"ק האדמו"ר, לע"נ הוריו ורעייתו ע"ה • האדמו"ר פיאר את המעמד לכל אורכו • דמעות של התרגשות (חסידים)
במלאות השלושים לפטירתו של הבה"ח דוד פייג ז"ל, בן יבלחט"א הרה"ח ר' יהודה צבי פייג ונכד הרה"ח ר' חיים שמשון פייג – מבעלי המנגנים הנודעים בעולם החסידות, התקיים אמש מעמד התחלת כתיבת ספר תורה לעילוי נשמתו | המעמד נערך בראשות מורו ורבו, כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, ובהשתתפות משפחת פייג שיחי' | בסיום כתיבת האותיות ערך האדמו"ר לחיים טיש מיוחד ואיחל ברכות לרוב לבני המשפחה (חסידים)
במעמד נרגש נחגגה מסיבת החומש בתלמוד תורה סערט ויז'ניץ ברמה ד' בבית שמש. לכבוד המאורע הופיע בהדרו האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, שהשרה מהודו על המעמד בהשתתפותו הרמה | בפתח המעמד בירך מחנך הכיתה, המשמש ככהן, את תלמידיו בברכת כהנים נרגשת | בסיום המסיבה פצחו האבות בריקוד נלהב כשחתני המסיבה היקרים על כתפיהם | בצאת האדמו"ר מהמסיבה נפגש עם חבר הכנסת לשעבר מנחם אליעזר מוזס שחזר לאחרונה מחו"ל (חסידים)
בהיכל הטישים במרכז החסידות ברמת ויז'ניץ שבחיפה ערך האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את שולחנו הטהור לכבוד חמישה עשר בשבט | במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו בענייני ראש השנה לאילנות ושורשי האילן החסידי | בין האלפים שהשתתפו בטיש נצפה הרב יעקב אהרן ורצברגר, משב"ק האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זי"ע | בסיום הטיש עברו החסידים והאורחים להתברך ולקבל פירות לברכה מידיו של האדמו"ר (חסידים)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת ארוזה שבשווייץ | את השבתות הנעלות עורך הרבי במלון 'מטרופול' המיתולוגי יחד עם מספר מצומצם של בני משפחה ומקורבים |סביב המלון, הפסגות המשוננות של הרי האלפים עוטות מעטה שלג כבד, מה שמעניק מראות הוד של הרבי כשהוא צועד בשבילים המושלגים אל מול פלאי הבריאה | צפו בתיעוד מהליכותיו בקודש של האדמו"ר (חסידים)
תחת אבטחה כבדה: גדולי האדמו"רים התכנסו הערב בעיה"ק ירושלים לדון בעתיד עולם התורה וחוק הגיוס • המכתב הנוקב של האדמו"ר מסלונים: "לא נעזוב את הישיבות בכל מצב" • הופעתו החריגה של הגר"פ פרידמן וההחלטה להשאיר את הפוליטיקאים מחוץ לדלת • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק סיכום של שעה וחצי של מתח (חסידים)
לאחר שהנעימו את מעמדי ההדלקה בקולם, ילדי מקהלת סערט ויז'ניץ זכו לרגע של התעלות בחדרו של האדמו"ר, יחד עם המנצח הרב חיים בנט, שם הודה להם האדמו"ר תוך שהוא מרחיב בדברי חיזוק על מעלת הנגינה | בהמשך עברו לקבל "מטבע ברכה - דמי חנוכה" מידי האדמו"ר| צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי סערט ויז'ניץ זוכים להשתתף מידי ערב מימי החנוכה במעמדי ההוד של הדלקת הנרות ע"י האדמו"ר | בעת אמירת הפיוטים נוהג האדמו"ר כמנהג אדמו"רי בית ויז'ניץ לצעוד הלוך ושוב בין החסידים| בסיום המעמד המרומם עוברים הקהל לקבלת מטבעות חנוכה לשמירה ברכה והצלחה | צפו בתיעוד מהלילות הראשונים (חסידים)
ברגשי קודש נעלים קבע האדמו"ר מסערט ויז'ניץ מזוזות בפתח בניין הענק של תלמוד התורה החדש של החסידות במרכז העיר בית שמש | הרבי סייר בכל הבניין והביע רגשי לבבו לפני השי"ת על כל הטוב אשר זוכים לחנך את דור העתיד בדרך ישראל סבא קדישא | צפו בתיעוד (חסידים)
מעמד נרגש נערך אמש בשמחת ברית המילה לנינם של האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ במושב אורה | הסנדק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, התינוק נקרא על שם הרה"ק בעל ה'ישועות משה' זי"ע | צפו בתיעוד מהשמחה שאיחדה חצרות הקודש (חסידים)
שמחה פורצת גבולות בבורו פארק | הזמר החסידי, מושי רוזנברג, הצליח להיכנס לארה"ב, לחגוג בשמחת נישואי בנו היתום | לשמחה הופיע במיוחד מארה"ק, מורו ורבו, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ |כל הפרטים על הדרמה, המאבק והשמחה המרגשת כאן ב'כיכר' (חרדים)
החתן היתום, שהתכונן לצעוד לחופה לבד, קיבל את המתנה המרגשת מכל: האב, שנחסמה כניסתו לארה"ב בשל "חריגה מהוויזה", יגיע לחגוג עמו לאחר מבצע השתדלות חסר תקדים | הסיפור המלא, מהאדמו"ר שהמריא לארה"ב, ועד לחבר הקונגרס שהתערב, כאן ב'כיכר' (חרדים)
התרגשות דקדושה בקרב מאות חסידי סערט ויז'ניץ בארה"ב לקראת ביקורו הנהדר של האדמו"ר בקרבם | במהלך הביקור יפאר האדמו"ר שמחת נישואי בן אחד מחסידיו, שהתייתם מאמו ע"ה, ומאביו מנוע מלהשתתף בשמחה בשל בעיות ויזה | כל הפרטים כאן ב'בבלי' (חסידים)
במלאות ס"ב שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ זי"ע, ערך נכדו ממלא מקומו האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את השולחן הטהור, במרכז החסידות בחיפה, שם היווה בעל ההילולא למושב לו, ויסד קריה נאמנה לה' ולתורתו | לאחר השלחה"ט פקד האדמו"ר את ציון זקינו, בראש קהל עם קודש, באוהל בית ויז'ניץ, בבית העלמין בב"ב (חסידים)