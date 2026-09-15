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בשדה התעופה: הפייטן אלחנן משמרתי נעצר בבודפשט

הפייטן נעצר לחקירה בשדה התעופה בהונגריה יחד עם שני ילדיו • הסיבה: שטר מזויף שקיבל כעודף בדוכן באומן • שוחרר לאחר מספר שעות אך פספס את הטיסה

אלחנן משמרתי (צילום: נהוראי אבוטבול)

הפייטן אלחנן משמרתי נעצר אמש (שלישי) לחקירה בשדה התעופה בבודפשט שבהונגריה, בעת שובו מאומן שם שהה לראש השנה בציון רבי נחמן מברסלב.

משמרתי נלקח לחקירה בשדה התעופה יחד עם שני ילדיו שליוו אותו בנסיעה לאוקראינה. במהלך המעצר התקשרו הילדים לאמם בנסערות וסיפרו לה כי אביהם נלקח על ידי שוטרים.

הרקע למעצר: שטר מזויף שנמצא ברשותו של משמרתי. השטר התגלה בתיקו במהלך בדיקה בשדה התעופה, והתברר כי מדובר בשטר שקיבל כעודף בעת שרכש מוצר באחד הדוכנים באומן. משמרתי לא ידע כי השטר מזויף.

לאחר מספר שעות של חקירה שוחרר משמרתי, אך בשל העיכוב הטיסה שבה היה אמור לשוב לישראל המריאה בלעדיו. הוא צפוי לשוב לארץ בטיסה הבאה.

רבי נחמן מברסלבאומןראש השנהאלחנן משמרתי

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