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"איך אתה מסוגל?" - צפו בתשובה של ראש הישיבה הגר"ב שרייבר לתלמידו | מעייריב

הגר"ב שרייבר ממשיך לעשות היסטוריה של קידוש השם ומשיק את ספרו החדש | אבל כבד בבני ברק: הגרי"ש לסיצין זצ"ל  | כמו בשנים שלפני הקורונה - העיר האוקראינית שהפכה לצפופה יותר מבני ברק | שר החוץ ישראל כץ במסר כפול לאיראנים - מזהיר מפני מתקפה (מעייריב)

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה| צילום: רשתות חברתיות - שימוש לפי סעיף 27א לזכויות יוצרים | דובר צה"ל באדיבות המצלם | מאיר זלזניק | נטע דבח - משרד הביטחון

פשוט נלחמים!

במעמד ה'לחיים' המרגש שהתקיים במעונו של ראש הישיבה לרגל הוצאת ספרו החדש, נשא הגרי"ב דברים מרוממים על מסירות הנפש שליוותה את הוועדים. באחד הרגעים המכוננים של המעמד, שאל אחד התלמידים את ראש הישיבה מתוך לב פתוח: "איך באמת נלחמים?", וזכה לתשובה קצרה, חדה ומהדהדת שנחרתה בלב הנוכחים: "נלחמים! פשוט נלחמים!".

צפו ב שלפניכם, בהגשת - עם כל הפרטים על האירוע המרגש.

מתמיד, גאון, עילוי!

עולם התורה איבד אתמול את אחד מגדולי הדור פשוטו כמשמעו - הגאון רבי יוסף שלמה לסיצין זצוק"ל. הוא כיהן במשך שנים כראש בקיאות ב ובמקביל כיהן כראש כולל (כולל גרטלר) בבני ברק.

כל הפרטים על הטרגדיה הכפולה במשפחת לסיצין וקיצור תולדות חייו - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

אומן ראש השנה

עשרות אלפים מישראל ומרחבי העולם היהודי עשו את דרכם בדרכים לא דרכים לעבר אוקראינה הסגורה והמסוגרת בשל המלחמה עם רוסיה שהשביתה בשנים האחרונות את פעילות נמלי התעופה במדינה, כדי להתפלל בראש השנה בציון רבי נחמן מברסלב הטמון בעיירה אומן.

באומן מדווחים על מראות שלא נראו בעיירה במשך שנים - לפחות מאז הקורונה והמלחמה בישראל ואוקראינה. עשרות אלפים גודשים את הקלויזים ובתי האירוח, כשהשנה נשמעות טענות נוקבות על הפקעות מחירים דרסטיות בכל הנוגע ללינה ואוכל.

בעולם הישיבות הליטאי עוקבים בהשתאות על התיעודים של ראש שעשה את דרכו לאומן לראשונה בחייו. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים.

מסר כפול

שר הביטחון ישראל כץ פנה בהודעה מיוחדת לקראת ראש השנה, ובה שילב ברכה חמה לקהילה היהודית באיראן יחד עם אזהרה חמורה למשטר האייתולות. בפנייתו העביר כ"ץ מסר כפול: מצד אחד תמיכה ביהודים החיים תחת דיכוי , ומצד שני התראה ברורה על התגובה הישראלית הצפויה במקרה של תקיפה.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל חדשות המגזר החרדי. שנה טובה!

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