במעמד ה'לחיים' המרגש שהתקיים במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי בונים שרייבר לרגל הוצאת ספרו החדש, נשא הגרי"ב דברים מרוממים על מסירות הנפש שליוותה את הוועדים. באחד הרגעים המכוננים של המעמד, שאל אחד התלמידים את ראש הישיבה מתוך לב פתוח: "איך באמת נלחמים?", וזכה לתשובה קצרה, חדה ומהדהדת שנחרתה בלב הנוכחים: "נלחמים! פשוט נלחמים!".

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, בהגשת איצלה כץ - עם כל הפרטים על האירוע המרגש.

מתמיד, גאון, עילוי!

תביעת ענק נגד הפובליציסט החרדי בבלי | 08.09.26 3

עולם התורה איבד אתמול את אחד מגדולי הדור פשוטו כמשמעו - הגאון רבי יוסף שלמה לסיצין זצוק"ל. הוא כיהן במשך שנים כראש בקיאות בישיבת בית מדרש עליון ובמקביל כיהן כראש כולל מורשה ודעת (כולל גרטלר) בבני ברק.

כל הפרטים על הטרגדיה הכפולה במשפחת לסיצין וקיצור תולדות חייו - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

אומן ראש השנה

עשרות אלפים מישראל ומרחבי העולם היהודי עשו את דרכם בדרכים לא דרכים לעבר אוקראינה הסגורה והמסוגרת בשל המלחמה עם רוסיה שהשביתה בשנים האחרונות את פעילות נמלי התעופה במדינה, כדי להתפלל בראש השנה בציון רבי נחמן מברסלב הטמון בעיירה אומן.

באומן מדווחים על מראות שלא נראו בעיירה במשך שנים - לפחות מאז הקורונה והמלחמה בישראל ואוקראינה. עשרות אלפים גודשים את הקלויזים ובתי האירוח, כשהשנה נשמעות טענות נוקבות על הפקעות מחירים דרסטיות בכל הנוגע ללינה ואוכל.

בעולם הישיבות הליטאי עוקבים בהשתאות על התיעודים של ראש ישיבת עטרת שלמה הגאון רבי שלום בער סורוצקין שעשה את דרכו לאומן לראשונה בחייו. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים.

מסר כפול

שר הביטחון ישראל כץ פנה בהודעה מיוחדת לקראת ראש השנה, ובה שילב ברכה חמה לקהילה היהודית באיראן יחד עם אזהרה חמורה למשטר האייתולות. בפנייתו העביר כ"ץ מסר כפול: מצד אחד תמיכה ביהודים החיים תחת דיכוי המשטר האיראני, ומצד שני התראה ברורה על התגובה הישראלית הצפויה במקרה של תקיפה.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל חדשות המגזר החרדי. שנה טובה!