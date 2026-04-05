לאחר מאמצים כבירים של עסקנים, ארונו של החתן הצעיר הר"ר בנימין ידידיה סטרית ז"ל, שנפטר בצרפת ינחת הלילה בישראל • מסע הלוויה יצא מחר, יום שני ה' דחוה"מ, מגבעת שאול בירושלים • חבריו לישיבה ילוו אותו בדרכו האחרונה שבועות ספורים אחרי החתונה (דיין האמת)
במיטת נשיקה: הגאון רבי חיים אילוז הלך הלילה לעולם שכולו טוב והותיר אחריו שם טוב ובנים, נכדים ונינים שכולם הולכים בדרך הישר והטוב | כוס תנחומים לנכדו, אהובינו היקר והעורך הראשי, הרב חיים אילוז שיבל"א | הלוויתו תצא בשעה 12 ממודיעין עילית להר המנוחות (דיין האמת)
הלם ואבל: בבית החולים שיבא נפטרה הבוקר בדמי ימיה האישה הצעירה מרת אביטל מרגי ע"ה מרמת בית שמש ד', לאחר סיבוך בלידת בנה הרביעי, והיא בת 31 בלבד בפטירתה | הלווייתה תתקיים בשעות הצהריים בנתיבות (דיין האמת)
שיכלה את ביתה לפני עשרים שנים: הערב הלכה לעולמה הרבנית רות דבורה אבידן ע"ה
בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של הרבנית רות דבורה אבידן (זמל) ע"ה, אשת חבר לרב הגאון אברהם משה אבידן זצ"ל ונכדת הגר"ר קצלנבוגן (דיין האמת)
המיליארדר הישראלי-קזחי אלכסנדר משקביץ, שעמד בראש קונגרס יהודי קזחסטן, נפטר אמש בגיל 72 | משקביץ היה יו"ר הדירקטוריון של קבוצת משאבי אירו-אסיה משנת 2014 עד 2024, וכן יו"ר הדירקטוריון של הבנק האירו-אסיה JSC במשך שנים רבות | ת.נ.צ.ב.ה (דיין האמת)
אתמול הלך לעולמו עזרא ברנע – מחנך, חזן וחוקר מסורת יהודית: איש שהקדיש את חייו לשימור המורשת המוזיקלית של עדות ישראל ולחינוך דורות של תלמידים וכן למפעל כתביו של הראשון לציון והרב הראשי הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל (דיין האמת)