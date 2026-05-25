אמא של מלכות: ממודיעין עילית מגיעה כעת (שני) הבשורה הקשה והמרה על לכתה של הרבנית הגדולה והדגולה מרת אהובה אסתר זקס עליה השלום, רעייתו של ראש ישיבת כנסת הגדולה הגאון הגדול רבי הלל זקס זצוק"ל וביתו של ראש ישיבת חברון הגאון הגדול רבי אברהם משה חברוני זצוק"ל והיא בת 91 בפטירתה.
בשנתיים האחרונות, מצבה הרפואי של הרבנית ידע עליות ומורדות והיא אושפזה לעתים תכופות בבית החולים, בשל בעיות רפואיות שונות, בערב חג השבועות, הרבנית פונתה למיון, עד שרצה הבורא ולקח אותה היום לעולם שכולו טוב. בנה יבל"א, הגאון רבי יצחק המכהן תחת אביו בראשות הישיבה במודיעין עילית, אף ביטל את נסיעתו לחו"ל במוצ"ש האחרון בשל מצבה שהלך והתדרדר.
