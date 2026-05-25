הגאון רבי הלל זקס זצ"ל ( צילום מסך: jewishcom - באדיבות קהילת מוסקבה )

אמא של מלכות: ממודיעין עילית מגיעה כעת (שני) הבשורה הקשה והמרה על לכתה של הרבנית הגדולה והדגולה מרת אהובה אסתר זקס עליה השלום, רעייתו של ראש ישיבת כנסת הגדולה הגאון הגדול רבי הלל זקס זצוק"ל וביתו של ראש ישיבת חברון הגאון הגדול רבי אברהם משה חברוני זצוק"ל והיא בת 91 בפטירתה.