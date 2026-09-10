המשבר באגודת ישראל קיבל תפנית נוספת, כאשר מזכ"ל המפלגה חנוך זייברט שיגר מכתב לח"כ מאיר פרוש, יו"ר שלומי אמונים, ולאליקים שטארק, נציג חסידות בעלזא, ובו הוא חושף את מצבה הכלכלי הקשה של המפלגה.

במכתב מפורט זייברט את ההתמודדות עם חובות המפלגה שנצברו בעקבות מערכות הבחירות הקודמות, ואת הסדר החובות שצפוי להימשך לפחות עד שנת 2027.

על רקע המצב הכלכלי והצורך בהתארגנות מחודשת לקראת הבחירות, הודיע זייברט על הקפאת הפעילות השוטפת של המפלגה, למעט הפעילות הנדרשת למערכת הבחירות.

"בשל הסדר החובות, ולצד הצורך בהתארגנות מחודשת בעקבות הסכמי המימון החדשים, אנו נאלצים להקפיא ברגע זה את הפעילות השוטפת של אגודת ישראל למעט ההתארגנות לבחירות", כתב זייברט במכתבו.

המשמעות המעשית היא כי הפעילות השוטפת של המפלגה תצומצם, כאשר עיקר המאמצים יופנו להתארגנות לקראת הבחירות לכנסת.

פרוש ובעלזא: "ההוכחה לטענותינו"

המכתב של זייברט מספק תחמושת ליריבים בתוך אגודת ישראל. בסביבת סיעת שלומי אמונים ובסביבת בעלזא טוענים כי הדברים מחזקים את טענותיהם שהועלו בתקופה האחרונה בנוגע להתנהלות הכספית של המפלגה.

"המכתב הזה הוא ההוכחה הניצחת לטענות שלנו כל העת על גניבת כספים וריקון קופת המפלגה", נטען בסיעות, תוך הפניה לכך שהמפלגה עצמה מודה כעת באופן רשמי בקיומו של משבר כלכלי ובהסדר חובות ממושך.

יחד עם זאת, עצם קיומם של החובות והסדר החובות אינו מוכיח כשלעצמו את טענות ה"גניבה" שמעלות הסיעות היריבות, והטענות הללו נותרו במחלוקת בין הצדדים.

במכתבו התייחס זייברט גם למעמדו של פרוש, וטען כי המעבר שלו להתמודדות באמצעות מפלגת "חומת תורת ישראל" הפקיע את חברותו באגודת ישראל.

המהלך מגיע בעיצומו של המשבר הפנימי באגודת ישראל, לאחר העימות בין הסיעות סביב השליטה במפלגה, חלוקת המקומות ברשימה וההתנהלות הכספית. מסמך פנימי זה הופך כעת לכלי נוסף במאבק הפוליטי המתנהל בתוך המפלגה, כאשר לצד המחלוקת על הרכב הרשימה והשליטה הפוליטית, נחשף גם עומק המשבר הכלכלי.