משה רוזנטל, שהוצב במקום החמישי ברשימת יהדות התורה לכנסת הבאה, הודיע על פרישתו מתפקידו כמנהל מינהל החינוך בעיריית בני ברק. רוזנטל כיהן בתפקיד במשך שלוש שנים וחצי.

כזכור, לאחר הפיצול בתוך אגודת ישראל, הגישה יהדות התורה את רשימתה לכנסת, כאשר רוזנטל ממפלגת דגל התורה הוצב במקום החמישי. במכתב פרידה שהופץ היום (יום רביעי) לעובדי העירייה, הודיע רוזנטל על סיום תפקידו, וציין כי הוא יוצא "לתחנה חדשה ולשליחות ציבורית בשדה הפרלמנטרי". בינתיים מונתה מלי גורדון, מנהלת אגף החשבות במינהל החינוך בעירייה, לממלאת מקום ראש מינהל החינוך. חילופי מהלומות בין פרוש לגור בבלי | 08.09.26 1 מי יהיה המחליף הקבוע? בעירייה עדיין לא ברור מי יהיה המחליף הקבוע של רוזנטל. גורם בעירייה מעריך כי התפקיד ייצא למכרז, ורק לאחר מכן ייקבע המועמד שיזכה בו. לדברי הגורם, ההחלטה על כניסתו של רוזנטל לכנסת התקבלה רק במוצאי שבת האחרון, ולכן המהלך התקדם במהירות רבה. עם זאת, בעירייה כבר נשמעים שמות אפשריים לתפקיד, ובהם שימי קשש, המשמש כיום כמנהל האגף לחינוך יסודי ועל-יסודי וכסגן מנהל מינהל החינוך בעיריית בני ברק. קשש מנהל גם את התוכנית הלאומית 360 לילדים ונוער בסיכון בעיר.

המכתב של רוזנטל

עוד נטען כי ייתכן שבין תנאי המכרז תופיע דרישה לניסיון בניהול תלמוד תורה, אולם בשלב זה טרם פורסמו תנאי המכרז באופן רשמי.

"אני מבקש מחילה אם פגעתי"

במכתב הפרידה שלו לעובדי העירייה הודה רוזנטל לראש העיר חנוך זייברט, להנהלת העיר ולעובדי מינהל החינוך, וציין את עבודתם ואת תחושת השליחות במערכת החינוך בעיר.

"כאשר אני יוצא כעת לתחנה חדשה ולשליחות ציבורית בשדה הפרלמנטרי, אני נושא תפילת הדרך כלפי שמיא מעומק ליבי", כתב רוזנטל.

בהמשך הוסיף: "השתדלתי בכל כוחי לעשות שליחותי כראוי. יחד עם זאת אני מבקש מחילה אם פגעתי או נכשלתי במענה שאינו הוגן כלפי אי מי, כי לכל העם בשגגה".

בסיום בירך רוזנטל את עובדי העירייה לקראת השנה החדשה ואיחל להם להמשיך ולהצעיד את מערכת החינוך בעיר קדימה.