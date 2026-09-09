לשכת נתניהו ניסתה לפרק את מפלגת וינטר עד הרגע האחרון

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

עד לרגעים האחרונים לפני הגשת הרשימות לכנסת, הופעלו מאמצים נמרצים מצד לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי לפרק או להחליש את מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר. במסגרת זו, ניסו אנשי ראש הממשלה לשכנע את יוסף חדאד, המוצב במקום השני ברשימת המפלגה, לעזוב את וינטר ולעבור לשריון בליכוד. כך דווח היום (רביעי) באתר Ynet.

על פי הדיווח, הפניות והשיחות עם אנשי חדאד נמשכו עד ליום שני האחרון, ממש לפני הצגת הרשימה הרשמית, אך חדאד דחה את כל ההצעות והחליט להמשיך במסגרת מפלגתו של וינטר. לפי הדיווחים, חדאד נחשב בעבר למועמד פוטנציאלי לשריון בליכוד, אולם פנייה רשמית ורצינית הגיעה רק ימים ספורים לפני השקת מפלגתו של וינטר, כאשר כבר סוכמו הדברים בין השניים. בתגובה לפניית האתר, הבהיר חדאד כי הגיעו אליו ואל חברי הרשימה פניות רבות מגורמים שונים, אך הדגיש כי מפלגת "עמך ישראל" מחויבת להביא רוח חדשה לכנסת וממשיכה לפעול יחד כמיקשה אחת. הפנייה לחדאד אינה הצעד הראשון שננקט כלפי המפלגה החדשה. קודם לכן נעשו ניסיונות להציע שריון גם לוינטר עצמו, ואף התקיימה פגישה אישית בינו לבין נתניהו, שבה הבהיר וינטר כי בכוונתו לרוץ באופן עצמאי עד הסוף. לאחר שהמאמצים להביא לאיחוד בין וינטר לבין מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' לא צלחו, החלו בליכוד ובקואליציה בקמפיין שמטרתו להזהיר את ציבור המצביעים מפני שריפת קולות. בסקרים האחרונים ניצבת המפלגה סביב אחוז החסימה, ושרים בליכוד קוראים בגלוי לאנשי ימין שלא להצביע למפלגה שאינה מבטיחה את מעברה לכנסת.

( צילום: מפלגת עמך ישראל )

במקביל, במערכת הפוליטית נבחנת השאלה האם ייחתם הסכם עודפים בין וינטר לבין השר איתמר בן גביר, מהלך שנתניהו עשוי להסתייג ממנו בשל מתן לגיטימציה לוינטר, אך עשוי לראות בו כלי למניעת אובדן קולות בגוש. יצוין כי סמוטריץ' תקף בחריפות את החלטתו של וינטר להתמודד עצמאית, וטען כי "היחידים שעלולים להרוויח מהסירוב של וינטר לאיחוד במחנה הלאומי הם גלי בהרב מיארה ויצחק עמית וחבריהם בשמאל".

ממפלגת "עמך ישראל" נמסר בתגובה: "עם ישראל מבקש לרענן את השורות. מוקירים את פועלך ולא נרד לשיח ההפחדות. גם עליך להכיר ולהודות שהציבור מבקש אנשים חדשים, כאלה שלא היו חלק מהאירועים שהובילו אותנו לשבעה באוקטובר".