פרקליטות המדינה הגישה היום כתב אישום נגד איש הציבור יוסף חדד, בעקבות אירוע במסגרתו ביצע חדד לכאורה ירי | הפרקליטות מייחסת לחדד עבירה של שימוש רשלני בנשק | באי כוחו של חדד ממשיכים להחזיק בטענה כי מדובר היה באירוע לאומני שיתברר בבית המשפט (חדשות)
אחרי ששוחרר ממעצר, פעיל ההסברה יוסף חדאד מתייחס לראשונה לתקרית הירי: "תודה לכל ההמונים ששולחים לי הודעות - זה מחזק אותי מאוד" |חדאד הוסיף: "אני יכול להבטיח לכם ששום דבר לא יעצור אותי, אמשיך לפעול למען המדינה" (חדשות)
המסבירן יוסף חדאד שעוכב אתמול לאחר ירי שביצע לטענתו כהגנה עצמית, זומן הבוקר לחקירה נוספת בתחנת המשטרה | עורכי דינו: "חדאד חווה איומים יומיומיים על חייו מקרב קיצוניים בחברה הערבית שרואים בו בוגד ומשת"פ ומתירים את דמו" (בארץ)
האקטיביסט הערבי-ישראלי טוען כי הותקף פיזית ומילולית על רקע גזעני, מה שגרם לו לשלוף את נשקו האישי, שממנו נפלט כדור | המשטרה: הירי בוצע מתוך הרכב, לא עולה חשד לרקע אחר | האקדח הוחרם, החשוד הנוסף עוכב לחקירה (בארץ)