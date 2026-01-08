תא"ל במיל' עופר וינטר יוצא במתקפה נגד מתנגדי מינוי האלוף דוד זיני לראש השב"כ בטענות שהוא 'משיחי': "המשיחיים הם אלו שמכרו לנו את אוסלו כחזון השלום ובמקום זה קיבלנו טרור ומאות נרצחים בפיגועי תופת" (חדשות)
לפי דיווח שהתפרסם היום, שר הביטחון כץ הציע אמש לתא״ל במיל׳ עופר וינטר, את תפקיד ראש המינהלת שתעודד הגירה של פלסטינים מעזה, טרם נמסרה תגובה מצידם לידיעה | בתוך כך מסתמן: האלוף יניב עשור ימונה למפקד פיקוד הדרום (צבא)
לאחר הודעת שר הביטחון כץ, על הקמת מנהלת לטובת עידוד הגירה מרצון, מתברר כי שעות לפני זה נפגש שר הביטחון יחד עם תא"ל עופר וינטר בלשכתו בקריה בתל אביב | השניים דנו בין היתר בתוכנית ההגירה מרצון לתושבי עזה (צבא)
רוב הגנרלים במיל. ואנשי הצבא המעוטרים שהשתלבו במערכת הפוליטית לא הוכיחו הישגים משמעותיים או יכולת ציבורית יוצאת דופן | דווקא הקיבעון הצבאי גרם להם לחוסר מיומנות חברתית ולעיתים לכישלון | בנוסף, המעורבות של קצינים בכירים ביוזמות פוליטיות אינן יעילות וצודקות, והכל תלוי מאיזה צד מסתכלים (מגזין)